Avioanele rusești ocolesc spațiul aerian al Uniunii Europene, după ce șefa Comisiei Europene a anunțat că o sancțiune pentru Rusia este închiderea spațiului aerian.

Un zbor de la Belgrad la Moscova a durat aproape șase ore, ocolind spațiul aerian al UE. Înainte, cursa dura două ore și jumătate, potrivit NEXTA.

#Russian planes over #Europe fly like this.

The #Belgrade-#Moscow flight takes almost six hours instead of two and a half. pic.twitter.com/OYY3Qwr296