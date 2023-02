Oficialii americani au restricționat duminică spațiul aerian de deasupra lacului Michigan, invocând o potențială nouă amenințare la adresa securității naționale, deoarece Statele Unite și Canada răspund la o serie de intruziuni aeriene recente.

Notificarea transmisă de Autoritatea americană pentru aviaţie civilă (FAA) avertizează piloţii care încalcă restricţia că ar putea fi interceptaţi şi arestaţi.

JUST IN - United States closes airspace over parts of Lake Michigan, NOTAM states "national defense airspace." pic.twitter.com/XhXURmcmlX