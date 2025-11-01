China și-a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut. Alături de el, pe stația spațială "Palatul Ceresc", ajung și patru șoareci negri VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 17:43
China și-a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut FOTO X/@PeninsulaQatar

Racheta spațială Shenzhou-21 a Chinei și echipajul său, inclusiv cel mai tânăr membru al corpului de astronauți, au decolat vineri, 31 octombrie, la bordul unei rachete Long March-2F de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan din nord-vestul Chinei, a relatat presa de stat chineză, scrie CNN.

Aceasta este a șaptea misiune către stația spațială chineză „Palatul Ceresc” locuită permanent de la finalizarea ei în 2022.

Misiunile de pe nava spațială Shenzhou-21 a Chinei implică trei astronauți care stau câte șase luni în spațiu, astronauții veterani fiind înlocuiți din ce în ce mai mult de fețe mai tinere. Zhang Hongzhang, în vârstă de 39 de ani, și Wu Fei, în vârstă de 32 de ani - cel mai tânăr astronaut chinez trimis în spațiu - au fost aleși să participe la program în 2020.

Comandantul Zhang Lu, în vârstă de 48 de ani, a zburat în misiunea Shenzhou-15 din 2022.

Primele mamifere mici la bordul stației spațiale

Astronauții Shenzhou-21 vor prelua locul echipajului Shenzhou-20, care a trăit și a lucrat la bordul Tiangong, sau „Palatul Ceresc”, timp de mai bine de șase luni. Astronauții Shenzhou-20 se vor întoarce pe Pământ în zilele următoare.

Echipajului Shenzhou-21 i s-au alăturat și patru șoareci negri, primele mamifere mici duse pe stația spațială chineză. Șoarecii vor fi utilizați în experimente privind reproducerea pe orbita joasă a Pământului.

Lansările bianuale au devenit normă pentru programul Shenzhou, care în ultimul an a atins noi etape importante odată cu desfășurarea astronauților chinezi născuți în anii 1990, o ieșire spațială record mondial și planuri de a antrena și trimite primul astronaut străin, din Pakistan, la Tiangong anul viitor.

Progresele rapide au stârnit alarmă la Washington, care acum se întrece să trimită din nou un astronaut american pe Lună înainte ca China să o facă.

Ambele țări concurează, de asemenea, în eforturi incipiente de construire instituțională, Acordurile Artemis conduse de SUA privind explorarea lunară fiind puse în fața Stației Internaționale de Cercetare Lunară, conduse de China și Rusia.

