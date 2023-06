A avut loc primul zbor comercial al companiei de turism spațial Virgin Galactic. Care este prețul unui bilet VIDEO

Primul zbor comercial al companiei de turism spaţial Virgin Galactic a ajuns joi, 29 iunie, în spaţiu, a anunţat compania fondată de miliardarul Richard Branson. Este o etapă importantă pentru această companie, notează AFP.

Compania, fondată în 2004, ajunsese deja de cinci ori în spaţiu, dar până acum doar cu membri ai companiei la bord.

Nava VSS Unity a transportat patru pasageri: doi ofiţeri de rang înalt din forţele aeriene italiene, un inginer de la Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNR) şi un angajat al Virgin Galactic care îi însoţea. De asemenea, la comenzi se aflau doi piloţi.

Nava spaţială a depăşit 80 de kilometri altitudine, limita care, potrivit armatei americane, marchează începutul spaţiului, a anunţat un comentator pe transmisia video în direct a companiei. ”Bine aţi venit în spaţiu, astronauţilor”, a declarat încântată Sirisha Bandla, o angajată a Virgin Galactic care a făcut ea însăşi călătoria.

Odată ce nava a ajuns în imponderabilitate, un steag italian a fost desfăşurat în cabină.

Misiunea, denumită Galactic 01, a decolat de la baza Spaceport America din statul New Mexico.

Un imens avion purtător a decolat la ora locală 08:30 de pe o pistă obişnuită. Aproximativ o oră mai târziu, la o altitudine de aproximativ 15 km, a lansat nava, un avion-rachetă care seamănă cu un avion privat de mari dimensiuni.

Acesta şi-a pornit apoi motorul şi a accelerat pe verticală. Timp de câteva minute, în condiţii de gravitaţie zero, pasagerii au putut să se desprindă de pe scaunele lor şi să plutească în cabină.

Apoi, aeronava a coborât planând pentru a ateriza pe aceeaşi pistă.

Richard Branson însuşi a făcut această scurtă călătorie în spaţiu în iulie 2021, în urmă cu aproape doi ani. Agenţia americană de aviaţie (FAA) a blocat atunci temporar nava spaţială la sol pentru a investiga o deviere a traiectoriei în timpul acestui zbor foarte mediatizat.

Virgin Galactic a anunţat apoi o pauză în operaţiunile sale, dedicată îmbunătăţirii navei sale, care a durat mult mai mult decât se aştepta.

În luna mai, compania a efectuat, în cele din urmă, ultimul zbor test înainte de începerea operaţiunilor comerciale.

