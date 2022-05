Amplasată în Colorado Springs, la poalele Munților Stâncoși, la o altitudine de aproximativ 1.800 de metri, se află Baza Forțelor Spațiale Peterson. Anterior o bază a Forțelor Aeriene, instituția este acum sediul noului Comandament Spațial al SUA, unde își desfășoară activitatea și comandanții săi, generalul James Dickinson și generalul locotenent John Shaw.

În 2019, fostul președinte Donald Trump a format o nouă ramură militară prin despărțirea Forțelor Spațiale de Forțele Aeriene și reînviind o organizație mai veche numită Comandamentul Spațial pentru a prelua controlul operațiunilor militare în spațiu. Ambele au acum sarcina de a proteja interesele SUA și de a descuraja conflictele în spațiu.

Administrația Biden a propus un buget cu 25% mai mare pentru noua filială, semnalând importanța tot mai mare a securității spațiale în cadrul Departamentului de Apărare. Securitatea spațială a devenit o problemă majoră pentru administrație, inclusiv preocupările legate de gunoiul spațial pe orbită, spionajul și hacking-ul și modul în care războiul Rusiei în Ucraina are implicații pentru operațiunile spațiale, inclusiv cele ale companiilor comerciale. SUA este, de asemenea, implicată în noi parteneriate spațiale cu Australia și alte țări, eforturi de a negocia reguli internaționale pentru operațiunile în spațiu și misiuni viitoare dincolo de orbita Pământului și pe Lună.

Ads

John Shaw, comandantul secund, a publicat în luna martie o lucrare intitulată „Sailing the New Wine-Dark Sea” în numărul inaugural al revistei militare Aether. Acolo, el susține că armata americană ar trebui să trateze spațiul ca pe o „zonă de responsabilitate”, un teritoriu care trebuie întreținut și apărat, nu doar traversat de nave spațiale. Într-un interviu pentru Wired, Shaw face frecvent trimitere la referințe istorice - titlul lucrării sale face aluzie la Odiseea - și leagă provocările din spațiu cu cele cu care se confruntă Marina și Forțele Aeriene.

WIRED: Ce v-a adus prima dată la Comandamentul Spațial?

Shaw: Se numesc ordine militare. Am venit la US Space Command în calitate de adjunct în noiembrie 2020. Înainte de asta, am fost comandantul Combined Force Space Component Command la Vandenberg Space Force Base din California. Acum mă concentrez asupra modului în care continuăm să oferim capacități spațiale luptătorilor comuni, oriunde, de la timp de pace la conflict, precum și să protejăm și să apărăm în domeniul spațial însuși.

Ads

Am crescut ca un tocilar al spațiului. Am fost la Academia Forțelor Aeriene, știam că vreau să mă specializez în inginerie astronautică și am găsit o carieră cu adevărat minunată și împlinită făcând operațiuni spațiale în ultimii 32 de ani de când am absolvit academia. De asemenea, cred că acesta ar putea fi cel mai palpitant moment din cei 32 de ani, în ceea ce privește o nouă Forță Spațială și un nou Comandament Spațial.

Ați putea clarifica pentru cititorii noștri diferența dintre Comandamentul Spațial și Forța Spațială?

Prin modul în care este înființat Departamentul nostru de Apărare, avem servicii care recrutează și formează oameni. Gândiți-vă la forțele aeriene ale Statelor Unite: recrutează aviatori, antrenează piloți și alte domenii de carieră și produce avioane. Dar cealaltă parte a Departamentului nostru de Apărare sunt comandamentele de luptă care conduc efectiv lupte. Dacă există o operațiune de făcut în spațiu, Forța Spațială ar putea fi serviciul care ne oferă capacitatea, dar Comandamentul Spațial va conduce acele operațiuni. Aceste comenzi de luptă sunt independente de servicii, iar acei comandanți raportează direct secretarului Apărării.

Ads

Interacționează sau colaborează Comandamentul spațial al SUA cu NASA în anumite situații, cum ar fi urmărirea asteroizilor pe un curs de coliziune cu Pământul? Sau cu Forțele Aeriene – cum ar fi monitorizarea rachetelor balistice, când nu știi dacă vor merge în spațiu?

Vorbesc destul de des cu NASA. Colaborăm cu NASA în multe feluri, oriunde, de la suport până la zboruri spațiale cu echipaj. Dacă ceva nu merge conform planului cu privire la lansarea sau recuperarea astronauților, atunci asistăm la recuperarea acelor astronauți.

În ceea ce privește întrebarea despre asteroizi: asta numim apărare planetară. Până acum nu am detectat unul care să fie pe un curs de coliziune. NASA este responsabilă pentru acea misiune de detectare. Dar ajutăm cu unii dintre senzorii pe care îi avem, care ar putea, de asemenea, să detecteze anumite lucruri în spațiu. Așa că sprijinim NASA în acest sens. Dacă identificăm ceva, vom trece la „Putem să-l deviam cumva?” Vom vedea un experiment grozav mai târziu în acest an, dacă urmăriți Double Asteroid Redirect Mission. [...]

Ads

Una dintre misiunile Comandamentului Spațial al SUA este de a furniza avertismente privind rachetele tuturor celorlalți comandanți combatanți, precum și conducerii naționale. De fiecare dată când există o rachetă care se lansează oriunde în lume, avem capacitatea de a detecta asta și de a o caracteriza și raporta, chiar dacă este suborbitală. [...]

Care sunt cele mai mari amenințări?

Principalii noștri adversari potențiali sunt China și Rusia, care au demonstrat deja în mod clar mai multe moduri în care ar menține capabilitățile noastre spațiale în pericol. Am văzut asta în 2007, când China a testat o rachetă anti-satelit care a aruncat în aer unul dintre propriii sateliți. Apropo, astăzi încă urmărim mii de bucăți de resturi din acel test. Aceasta reprezintă o amenințare la adresa siguranței și navigației în spațiu. Nu este un eveniment bun.

Ads

Și apoi, cel mai recent, Rusia a făcut același lucru pe 15 noiembrie anul trecut, a aruncat în aer unul dintre sateliții lor. Și acum mai avem sute de bucăți de resturi pe care le urmărim din cauza asta. În plus, ei continuă să dezvolte și alte capacități: capabilități de bruiaj al semnalului prin satelit și navigație; capabilități energetice direcționate de la sol care ar putea fi folosite pentru a orbi, perturba sau chiar deteriora sateliții de pe orbita terestră joasă și așa mai departe.

De ce China și Rusia fac asta? Pentru că ele văd ce înseamnă spațiul pentru războiul modern și cât de dependente sunt forțele noastre terestre de capacitățile spațiale.

Care este originea acestei noi lucrări pe care ați scris-o? Are o amploare mare, cu referiri la istorie, filosofie și literatură - cu siguranță nu se citește ca un raport militar sec.

[...] Când ți se atribuie, în calitate de comandant militar, o zonă de responsabilitate, asta îți schimbă puțin atenția. Nu este vorba doar de furnizarea de capabilități sferelor terestre care se află în afara zonei; acum aveți responsabilitatea pentru activitățile și amenințările și alte pericole care există în acea zonă de responsabilitate. Și asta se întoarce în timpuri imemoriale. În antichitate, dacă cezarul roman atribuia uneia dintre legiunile sale o zonă de responsabilitate, era de așteptat ca ei să se asigure că știu ce se întâmplă în acea zonă și să o păstreze liberă de amenințări. Dacă nu ar fi făcut-o, probabil ar fi fost concediați sau mai rău.

Acum că avem o zonă fizică de responsabilitate, înseamnă că trebuie să înțelegem ce se întâmplă acolo. Trebuie să o „patrulăm”. Am pus asta între ghilimele, pentru că facem asta cu nave spațiale robotizate.

De asemenea, voi sublinia, așa cum fac în lucrarea respectivă, că aceasta este prima dată în istoria militară când avem o zonă de responsabilitate care nu este definită de linii pe o hartă geografică, [..] nu sunt linii trasate pe pământ, sunt linii printre stele. De aceea folosesc cuvântul „astrografic”.

Ce înseamnă asta în practică? De exemplu, înseamnă construirea apărării sateliților și a sistemelor terestre împotriva atacurilor electronice și cibernetice? Pentru că se pare că atacurile cibernetice ar putea fi mai probabile decât rachetele anti-sateliți.

Aveți perfectă dreptate să rețineți că atacurile cibernetice sunt un „vector de amenințare” cheie – așa l-am numi noi. Este cu siguranță proeminent printre toți vectorii de amenințare de care suntem îngrijorați. Suntem îngrijorați de atacul fizic, atacul electromagnetic și atacul cibernetic asupra oricăreia dintre capacitățile noastre spațiale și, prin urmare, trebuie să luăm măsuri pentru a ne apăra.

Și aceste măsuri pot lua diferite forme. Ar putea fi construcția fizică reală a unei constelații de satelit sau a unei arhitecturi. Poate să avem o mulțime de sateliți mici în loc de câțiva mari, care oferă puțină protecție. Ar putea fi modul în care operăm acești sateliți, că aceștia ar putea fi imprevizibili și mai greu de țintit. Sau putem interfera cu sistemul de țintire al unui adversar.

Zona de responsabilitate include doar sateliții pe care îi folosește armata sau ar putea fi și sateliți comerciali americani sau sateliți utilizați de alte agenții, de exemplu?

Răspunsul este „probabil”, în funcție de amenințare. Dacă există pericole sau amenințări, preocuparea noastră imediată sunt capacitățile noastre militare care sprijină luptătorii comuni. Dar s-ar putea extinde la siguranță și securitate în general în domeniu, la fel cum facem în celelalte domenii cu celelalte servicii militare și comandamente de luptă.

S-a schimbat în vreun fel perspectiva în urma războiului rusesc din Ucraina? S-au schimbat preocupările sau recomandările dvs. în ultimele două luni?

Unul dintre lucrurile care ies în evidență pentru mine cel mai ușor este cât de mult spațiul comercial a ajuns cu adevărat în prim-plan. De exemplu, cu toții am văzut imagini comerciale prin satelit pe rețelele de știri despre convoiul rusesc la nord de Kiev și, mai recent și mai tragic, unele dintre atrocitățile care s-au petrecut în suburbiile Kievului.

Într-un alt exemplu, Ucraina continuă să fie conectată pe scară largă la internet, iar asta se datorează în mare măsură sistemului Starlink pe care SpaceX îl operează acolo. Pentru mine, acesta este cel mai mare lucru care s-a remarcat: valoarea spațiului în general, din care spațiul comercial este o componentă uriașă. [...]

Ads