Racheta Falcon 9 a SpaceX a lansat marți, 10 septembrie, misiunea Polaris Dawn, un zbor spațial uman privat operat de SpaceX în numele miliardarului Jared Isaacman, CEO al companiei Shift4. Echipajul va petrece până la cinci zile pe orbită și va încerca prima ieșire comercială în spațiu.

Patru astronauţi privaţi au fost lansaţi în spaţiu marţi dimineaţă, 10 septembrie, într-o capsulă Crew Dragon modificată, dând startul misiunii private de cinci zile Polaris Dawn a SpaceX, care îşi propune să testeze noi modele de costume spaţiale şi să efectueze prima plimbare spaţială privată, relatează Reuters.

Echipajul, format dintr-un om de afaceri miliardar, un pilot militar de vânătoare pensionat şi doi angajaţi ai SpaceX, a decolat de la Centrul Spaţial Kennedy al NASA din Florida la ora locală 5:23 a.m. EST (12:23, ora României).

Capsula a ajuns pe orbită aproximativ nouă minute şi jumătate mai târziu, iar echipajul a gravitat în jurul unui mic câine de pluş, jucăria astronaut, în timp ce imponderabilitatea - gravitaţia zero - a devenit evidentă.

