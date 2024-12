România aderă oficial la spațiul Schengen terestru de la 1 ianuarie 2025. Aplauze la Bruxelles în momentul semnării VIDEO

Miniștrii de interne din Uniunea Europeană au decis joi, 12 decembrie, că România și Bulgaria vor adera complet la spațiul Schengen, începând cu 1 ianuarie 2025, după ce Austria și Olanda au convenit să renunțe la veto-ul impus în ultimii doi ani în acest context.

Preşedinţia ungară a Consiliului UE a anunțat ședința Consiliului JAI că ridicarea controalelor persoanelor la frontiera terestră internă cu şi între România şi Bulgaria va avea loc chiar din prima zi a anului viitor.

Semnarea documentelor oficiale, în cadrul reuniunii JAI, a fost întâmpinată cu aplauze

Signed and sealed — dear Bulgarian and Romanian friends, welcome to the Schengen zone! 🥳 pic.twitter.com/QJbCqLcLYx — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 12, 2024

În primăvara lui 2024, România a aderat la spațiul Schengen aerian și maritim, odată cu Bulgaria.

Intrarea completă în spațiul de liberă circulație, nu înseamnă totuși lipsa completă a controalelor de frontieră pentru cetățenii români.

Vor continua să fie făcute verificari aleatorii timp de 6 luni și mai multe țări au impus controale la graniță în ultimele luni.

„E gata. Este decis. Este meritat”, a scris președinta Parlamentului European Roberta Metsola pe platforma X după anunțul oficial.

„Felicitări cetățenilor ambelor țări, care au muncit din greu pentru mult timp pentru asta. Un Schengen mai puternic semnifică o Europă mai sigură și mai unită”, a transmis Metsola.

‼ DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU 🇭🇺🇪🇺 pic.twitter.com/b2rVO45vZV — Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024 (@HU24EU) December 12, 2024

It’s done. It’s decided. It’s deserved. Romania & Bulgaria will fully join Schengen on 1 January 2025. Congratulations to the people of both countries who have worked hard and long for this. A stronger Schengen signifies a safer & more united Europe.#StrongerTogether 🇪🇺🇷🇴🇧🇬 pic.twitter.com/lcgMFCWK69 — Roberta Metsola (@EP_President) December 12, 2024

Reacția lui Klaus Iohannis

Președintele Iohannis a numit decizia Consiliului JAI una „așteptată de prea mult timp”.

„Ne putem bucura în sfârșit de un drept bine meritat, dobândit legitim. Aderarea la Schengen e un pas firesc și necesar în consolidarea statului României de membru cu drepturi depline UE. Avantajele apartenenței noastre la spațiul comun sunt multiple și au impact direct asupra cetățenilor, economiei și imaginii externe a țării”, a transmis Klaus Iohannis.

„Eliminarea controalelor la frontiere înseamnă circulație mai rapidă și simplă, timp petrecut la granițe considerabil redus, iar costurile logistice pentru companii vor scădea, astfel că vor crește competitivitatea produselor și serviciilor românești pe piața europeană. Acum investitorii străini vor vedea un avantaj în țara noastră”, a mai spus președintele.

