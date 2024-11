Marcel Ciolacu nu mai are nicio îndoială. România intră în Spaţiul Schengen și terestru de la 1 ianuarie: "Cercul s-a închis"

Marcel Ciolacu susține că în mod cert România va intra în Spaţiul Schengen de la 1 ianuarie 2025. Premierul spune că şedinţa JAI din 12 decembrie va fi doar o formalitate. Liderul PSD adaugă că, deşi decizia de a împărţi aderarea la Schengen în două etape a fost una ”discutabilă”, ea s-a dovedit a fi, în cele din urmă, cea mai bună, pentru că astfel s-a ”spart zidul”.

”Astăzi a fost decizia cea mai importantă care s-a luat cu cei patru miniştri de Interne din Bulgaria, Austria, Ungaria şi, nu în ultimul rând, din România. Chiar aş dori să-l felicit pe ministrul nostru de Interne, pe Cătălin Predoiu, pe întreaga echipă a domniei sale pe care am mai cunoscut-o, am cunoscut-o din nou şi aseară, fiindcă înainte de şedinţă ne-am sfătuit un pic, şi pe doamna ministru de Externe care m-a însoţit astăzi şi a fost foarte implicată şi, nu în ultimul rând, pe domnul ambasador Hurezeanu. E o muncă de echipă”, a afirmat Marcel Ciolacu vineri, 22 noiembrie, la Antena 1.

El a subliniat că România va intra la 1 ianuarie în Spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre.

”România, de la 1 ianuarie este în Spaţiul Schengen şi terestru (...) Cercul s-a închis, toate lucrurile merg în direcţia corectă. (...) E o muncă ce nu a ţinut cont de culoarea politică şi o realizare, până la urmă, a Guvernului României. Cu adevărat, eu am fost mult mai practic. Am anticipat anumite lucruri şi am vorbit mai din timp. Am luat o decizie, la un moment dat, discutabilă. Faptul că am acceptat să nu intrăm şi pe restul. Am adus foarte multe critici în momentul acela. Acum s-a dovedit a fi decizia corectă. România este în Spaţiul Schengen. Pe 12 decembrie mai este şedinţa JAI, care este formală”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a spus că discuţiile sale cu Mark Rutte, cu premierii din Franţa, Marea Britanie şi cu alţi oficiali nu au fost întâmplătoare.

”Nu m-am dus să mă plimb”, a afirmat Ciolacu, în acest context.

Ads