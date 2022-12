O întâlnire a înalților oficiali politici implicați în pregătirea proiectului vizând acceptarea de noi membri în spațiul Schengen a avut loc joi, 1 decembrie, la Bruxelles.

A avut loc ședința Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), for responsabil cu pregătirea întâlnirii comitetului pentru Justiție și Afaceri Interne (JAI) a Consiliului Uniunii Europene din 8 decembrie. Atunci ar urma să primească un răspuns definitiv candidaturile României, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen.

Surse ale portalului polonez de știri Visegrád 24 arată următoarele:

- Austria se va opune atât României, cât și Bulgariei.

- Olanda își va exercita dreptul de veto doar în privința Bulgariei.

- Nicio țară nu este împotriva aderării Croației.

În cadrul întâlnirii, Austria a fost singura țară care s-a opus introducerii pe ordinea de zi a reuniunii JAI din 8 decembrie, a propunerii privind intrarea în spațiul Schengen a României, arată și sursele G4 Media.

Cu toate acestea, diplomația română ar urma să intensifice, până la votul final de peste exact o săptămână, eforturile de a întoarce hotărârea Austriei.

Un eveniment cel mai probabil decisiv va avea loc în zilele de 2-3 decembrie în Grecia, atunci când este programată reuniunea de lucru a Partidului Popular European. În cadrul evenimentului, este programată o întâlnire între președintele Klaus Iohannis și cancelarul austriac Karl Nehammer.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a întâlnit pe 23 noiembrie cu omologul său austriac, Gerhard Karner. De altfel, oficialul român s-a și lăudat pe rețelele sociale că muncește din greu pentru România, în contextul în care a fost întrebat despre plagierea tezei de doctorat.

Cu toate acestea, Bode n-a primit niciun răspuns înaintea de plecarea din Austria și nici după întoarcerea la București. De altfel, președintele Iohannis a ieșit la scurt timp public cu următoarea declarație:

„Vreau să fiu foarte clar, dacă din varii motive nu vom reuşi până pe 8 decembrie să avem o certitudine că lucrurile sunt foarte clare, există posibilitatea ca această decizie să fie amânată, cu o lună sau cu două luni până când toate întrebările primesc răspunsuri clare şi corecte şi toată lumea va fi convinsă că noi nu numai că nu suntem o vulnerabilitate, am fi un real câştig pentru Spaţiul Schengen şi ca să completez ce am spus - unii au întrebări pentru noi şi alţii pun sub semnul întrebării Schengen. Spaţiul Schengen funcţionează după nişte reguli care au fost stabilite acum câţiva ani”.

Consiliul JAI se reunește, de regulă, o dată la trei luni. Următoarele întâlniri după 8 decembrie sunt programate teoretic pe 9 martie 2023 și 8 iunie 2023.

Președintele Iohannis a declarat, pe de altă parte, recent că