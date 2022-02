Comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, a declarat luni, 28 februarie, că este momentul ca România să fie membru deplin al spaţiului Schengen.

Comisarul european a făcut o vizită oficială în țara noastră.

„Sper că se va întâmpla curând. Comisia a făcut, după cum ştiţi, în aceşti zece ani, evaluarea că România este pregătită pentru Schengen. Iar aceasta este poziţia noastră în continuare”, a declarat comisarul UE.

„Încercăm să convingem Consiliul să avanseze, deoarece este momentul ca România să fie membru deplin în Schengen”, a mai spus Johansson în cadrul unei conferinţe de presă comune cu ministrul de interne, Lucian Bode.

Johansson a vizitat alături de ministrul român Punctul de Trecere a Frontierei Siret şi tabăra mobilă de refugiaţi amenajată pe stadionul din localitate.

"The weather is pretty cold here in Siret, Romania but the Romanian welcome for people fleeing from war in Ukraine is very warm."

My visit to Siret border crossing point and refugee camp.

