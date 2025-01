Un economist avertizează asupra efectelor negative, după intrarea în Schengen: "Am zâmbit când am auzit pe unii spunând că aderarea este bună pentru România"

La scurt timp după aderarea României la spațiul Schengen, primele efecte sunt deja vizibile, iar acestea generează dezbateri aprinse. Economistul Radu Georgescu a publicat recent o analiză pe Facebook, în care atrage atenția asupra unui paradox: în timp ce libera circulație ne facilitează accesul la bunuri și servicii din alte țări, acest lucru poate accentua vulnerabilitățile economiei românești, mai ales în contextul unui deficit comercial deja îngrijorător.

„Deja se văd primele efecte ale aderării la Schengen. Stațiunile din Ungaria și Bulgaria sunt pline de români. Am zâmbit când am auzit pe unii spunând că aderarea la Schengen este foarte bună pentru economia României. Eu sunt economist. Obligația mea este să înțeleg impactul economic al evenimentelor. După ce am aderat la Schengen, am explicat că libera circulație a bunurilor și a oamenilor este benefică din punct de vedere economic doar pentru țările care exportă mai mult decât importă.România are cel mai mare deficit comercial din UE raportat la PIB. Adică importăm mult mai mult decât exportăm”, atrage atenția economistul.

Conform acestuia, un alt sector afectat de această dinamică este turismul: „La turism stăm și mai rău.Conform BNR, românii au cheltuit în străinătate 4 miliarde de euro mai mult decât au cheltuit străinii în România.Știi ce este haios? Pe planeta Pământ există o țară care are și ea un deficit comercial mare. Această țară se numește SUA.Pentru a proteja producția internă și a ajuta companiile locale, americanii vor să introducă, în 2025, taxe vamale de cel puțin 25% la toate importurile. Dar stai un pic... Americanii vor să-și protejeze economia?

Ads

Și noi ne bucurăm că vom consuma și mai mult din import? Bănuiesc că americanii știu ceva economie. Primele 3 facultăți de economie din lume sunt în SUA. România nu are nicio facultate economică în primele 100.”

În încheierea postării sale, Georgescu oferă o reflecție interesantă: „Suntem influențați de 2 legi: Gravitația și economia.În Univers, toate lucrurile se mișcă datorită gravitației.

Pe planeta Pământ, toate lucrurile sunt mișcate de economie.De aceea este foarte important să înțelegi cum funcționează economia.”

Ads