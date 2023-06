Europarlamentar USR anunță că Parlamentul European urmează să dea un vot asupra aderării României la Schengen

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anunțat joi, 8 iunie, că Parlamentul European urmează să supună la vot o rezoluție privind aderarea României la Schengen ca urmare a veto-ului Austriei din decembrie anul trecut.

Concret, rezoluția care va fi supusă la vot în sesiunea din iulie de la Strasbourg este bazată pe petiţia depusă de societatea civilă din România prin care se cere contestarea legalităţii veto-ului Austriei împotriva aderării României la spaţiul Schengen.

„Veşti bune din Parlamentul European, unde astăzi (joi – n.r.) am avut discuţia finală privind rezoluţia în favoarea aderării României la spaţiul unic de circulaţie european. Votul în plenul Parlamentului va fi cu siguranţă în sesiunea de luna viitoare de la Strasbourg, între 10 şi 13 iulie”, a postat Vlad Gheorghe pe Facebook, care este coraportor pentru rezoluţie.

Eurodeputatul susţine că textul final va conţine toate punctele de interes pentru România, între care şi solicitarea unui nou vot pentru aderare până la finalul acestui an, care să fie bazat strict pe criteriile necesare pentru acest pas.

„Spunem clar că decizia de a lăsa România şi Bulgaria în afara Schengen este una discriminatorie pentru români şi bulgari, cu atât mai mult pentru cei din diaspora care pierd timp, bani, nervi când revin în ţară” şi „solicităm compensarea financiară pentru toate costurile cauzate de neaderare, în ciuda îndeplinirii condiţiilor încă din 2011”, mai menţionează eurodeputatul USR despre conţinutul rezoluţiei.

Ads

Gheorghe se declară convins că rezoluţia care va fi adoptată în PE cu majoritate transpartinică va reprezenta o presiune suplimentară în favoarea României.

„Toate grupurile europarlamentare, toate familiile politice europene susţin rezoluţia, pentru că forma pe care am negociat-o este cea mai bună posibil, corectă din punct de vedere al legislaţiei şi jurisprudenţei comunitare. Îmbucurător este că europarlamentarii români au lucrat împreună pe acest subiect, cu toţii am înţeles că este o prioritate pentru ţara noastră şi am reuşit să punem deoparte orice interes de partid, individual sau de grup ca să avem această rezoluţie, ca ea să fie votată fără emoţii (…)”, a mai afirmat el.

Vlad Gheorghe a mai postat că toţi cei care critică acest demers, spunând că nu rezolvă nimic, trebuie să se întrebe ce alt demers fac oficialităţile „care ar fi trebuit să se asigure că românii nu mai stau prin vămi şi nu mai sunt umiliţi pe la cozi prin Europa”.

„Astăzi este Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) la Luxemburg, aderarea României şi Bulgariei – nicăieri pe agenda oficială. Ce-ar trebui să facem, să stăm să ne uităm la (ministrul de interne Lucian) Bode şi să ne-aşteptăm să ne bage-n Schengen?”, a întrebat el retoric.