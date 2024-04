La Paris, România nu a intrat încă în Spațiul Schengen. Poliția de frontieră verifică pașapoartele românilor

Chiar dacă România a intrat în Schengen aerian la 31 martie, polițiștii de frontieră din Paris verificau pașapoartele românilor cu o zi mai târziu. Europarlamentarul independent Vlad Gheorghe a publicat imagini care confirmă că pasagerii unui zbor din România la Paris au fost tratați pe 1 aprilie ca cetățeni non-Schengen.

„M-a oprit poliția la avion la #Paris! Discriminarea continuă, îi umplu de plângeri! Inițial au vorbit în engleză. Când s-au prins că e de rău, n-au mai știut decât franceză. Ghinion, că știm și franceză și am putut comunica. Nu au reușit să ofere nicio explicație”, a scris Vlad Gheorghe, europarlamentar român, pe o platformă de socializare.

Polițiștii de frontieră francezi nu au respectat intrarea parțială a României în Spațiul Schengen aerian, iar Vlad Gheorghe va face o plângere în acest sens la Comisia Europeană, scrie Stiridiaspora.ro

Vlad Gheorghe este un europarlamentar european independent, care a fost ales în 2020 pe listele USR și face parte din Grupul Renew Europe. Cea mai cunoscută inițiativă a sa este strângerea de semnături în campania „Ia-le banii!”.

„Cerem ca pentru toţi cei care sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie să se facă o anchetă separată privind averea totală nu doar a lui, ci şi a familiei sale. Nu vorbim doar despre suma sau prejudiciul din dosarul sau dosarele de corupţie pe care le are respectivul, ci despre TOATE bunurile mobile şi imobile care constituie averea în cauză. Dacă evaluarea veniturilor oficiale încasate este sub valoarea vilelor, limuzinelor, conturilor etc. - Ia-le banii!”, a explicat europarlamentarul campania sa anti-corupție.

