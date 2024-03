Președinta CE, Ursula von der Leyen: Spațiul Schengen "este și mai puternic" după aderarea parțială a României și Bulgariei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat bucuria duminică, 13 martie, cu privire la aderarea parțială a României și Bulgariei la Spațiul Schengen. În România s-au efectuat deja primele zboruri fără controlul vamal obișnuit.

„Astăzi Bulgaria și România între în familia Schengen. Eliminarea controlului vamal la frontierele aeriene și maritime este binevenită. Este un mare succes pentru cetățenii ambelor țări. Beneficiile măsurii vor afecta milioane de cetățeni europeni, iar Spațiul Schengen este și mai puternic”, a scris președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe o rețea de socializare.

