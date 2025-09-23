Ștefania și Speak, prinși de taifun în vacanța din Hong Kong. De ce nu au ales să se adăpostească: „Ștefan m-a susținut”

Ștefania și Speak trăiesc zile pline de adrenalină în vacanța lor din Hong Kong, iar cea mai recentă aventură a fost chiar una cu totul neașteptată. Cei doi au povestit pe rețelele sociale cum au fost surprinși de un taifun, deși știau că furtuna se apropia cu pași rapizi.

Deși autoritățile anunțaseră că ciclonul tropical urma să lovească orașul într-o oră, foștii concurenți de la Asia Express nu s-au grăbit să se adăpostească. Din contră, au decis să iasă la o plimbare și să caute un restaurant unde să ia masa.

„Noi cu siguranță nu suntem pe treaba noastră, pentru că într-o oră, cam așa o să vină taifunul și noi am zis: Să stăm în cameră? Să ne plictisim în cameră?, mai exact eu am fost cea care a zis asta, dar Ștefan m-a susținut”, a povestit Ștefania.

În timp ce străzile se goleau complet, iar pe panourile de pe drum apăreau mesaje de avertizare, cei doi se plimbau liniștiți și chiar au filmat comercianții care își închideau grabnic tarabele pentru a se proteja de furtună.

Vacanța lor nu se rezumă însă doar la Hong Kong. Înainte de această escapadă, Ștefania și Speak au petrecut câteva zile de vis în Mauritius, unde s-au bucurat de peisaje spectaculoase și momente de relaxare departe de agitația orașului. Artista a împărtășit cu fanii mai multe fotografii în care își arată silueta impecabilă în costum de baie, imaginile adunând rapid mii de aprecieri.

