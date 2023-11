Serialul american care bate toate producțiile Netflix din acest moment. Subiectul e inspirat dintr-o misiune reală a armatei

Inspirat de un program real al armatei Statelor Unite, „Special Ops: Lioness” o prezintă, pe parcursul a opt episoade, pe Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), o tânără recrutată din rândurile pușcașilor marini pentru a face parte din Lioness Engagement.

Acesta este un program secret CIA, coordonat și supravegheat de Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) și Donald Westfield (Michael Kelly).

Echipa Lioness, sub conducerea lui Joe (Zoe Saldaña), are ca misiune infiltrarea de agente sub acoperire printre prietenele partenerelor celor mai căutați teroriști din lume și strângerea de suficiente informații pentru ca aceștia să fie anihilați. Misiunea este considerată a fi de-a dreptul sinucigașă deoarece, odată deconspirate, agentele au la dispoziție foarte puțin timp pentru a fi salvate.

Totodată, serialul „Special Ops: Lioness” prezintă și eforturile lui Joe de a păstra un echilibru între viața personală, care include un soț și două fete, și cea profesională, în care antrenează, gestionează și conduce operațiuni sub acoperire în lumea necruțătoare a teroriștilor. Cât despre Cruz, eroina principală, tânăra trebuie să găsească o cale de a se împăca cu trecutul zbuciumat și dureros pentru a putea să se concentreze pe viitorul plin de pericole care o așteaptă.

Din distribuție mai fac parte Dave Annable, Jill Wagner și LaMonica Garret.

Serialul se vede în România, exclusiv, pe Showtime și are o audiență uriașă, fiind socotit cel mai urmărit serial în acest moment.

