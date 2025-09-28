Tragedie la un spectacol de circ: o acrobată a murit după o cădere de la înălțime, în fața a zeci de spectatori

O tragedie a zguduit sâmbătă cortul „Circus Paul Busch” din Bautzen, Germania, când o tânără acrobată a căzut de la trapez în timpul unui spectacol, chiar după ce primise aplauze, rămânând nemișcată sub privirile a peste 80 de spectatori, potrivit Bild.

Accidentul s-a produs în timpul reprezentației de după-amiază, când artista se afla la aproximativ cinci metri înălțime. Dintr-odată, balansul s-a pierdut și acrobata a căzut în gol. Incidentul a lăsat publicul într-o stare de șoc, mai ales că în cort se aflau numeroase familii cu copii. „Au fost groază și țipete în public, iar părinții cu copii mici au ieșit repede din cort”, relatează martorii.

Cauzele căderii nu sunt cunoscute încă. Poliția și echipele de urgență au ajuns rapid la fața locului, însă intervenția nu a mai putut salva viața tinerei. Aceasta a murit pe loc, în arenă. Pentru a sprijini spectatorii traumatizați, experți instruiți din cadrul echipei de intervenție au oferit asistență psihologică. „Cine are nevoie de ajutor poate suna oricând”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Stefan Heiduck.

„Circus Paul Busch” se mândrește de generații cu „arta clasică de circ pe scenă”, incluzând acrobații, clovni și dresură de animale. Sub conducerea lui Paul Busch, spectacolul cu artiști internaționali efectuează turnee regulate în Germania. Prețul biletelor începe de la 18 euro, existând și opțiuni cu reducere.

