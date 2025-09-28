Tragedie la un spectacol de circ: o acrobată a murit după o cădere de la înălțime, în fața a zeci de spectatori

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 14:20
1913 citiri
Tragedie la un spectacol de circ: o acrobată a murit după o cădere de la înălțime, în fața a zeci de spectatori
Imagine din timpul unui spectacol la circ FOTO: Pixabay

O tragedie a zguduit sâmbătă cortul „Circus Paul Busch” din Bautzen, Germania, când o tânără acrobată a căzut de la trapez în timpul unui spectacol, chiar după ce primise aplauze, rămânând nemișcată sub privirile a peste 80 de spectatori, potrivit Bild.

Accidentul s-a produs în timpul reprezentației de după-amiază, când artista se afla la aproximativ cinci metri înălțime. Dintr-odată, balansul s-a pierdut și acrobata a căzut în gol. Incidentul a lăsat publicul într-o stare de șoc, mai ales că în cort se aflau numeroase familii cu copii. „Au fost groază și țipete în public, iar părinții cu copii mici au ieșit repede din cort”, relatează martorii.

Cauzele căderii nu sunt cunoscute încă. Poliția și echipele de urgență au ajuns rapid la fața locului, însă intervenția nu a mai putut salva viața tinerei. Aceasta a murit pe loc, în arenă. Pentru a sprijini spectatorii traumatizați, experți instruiți din cadrul echipei de intervenție au oferit asistență psihologică. „Cine are nevoie de ajutor poate suna oricând”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Stefan Heiduck.

„Circus Paul Busch” se mândrește de generații cu „arta clasică de circ pe scenă”, incluzând acrobații, clovni și dresură de animale. Sub conducerea lui Paul Busch, spectacolul cu artiști internaționali efectuează turnee regulate în Germania. Prețul biletelor începe de la 18 euro, existând și opțiuni cu reducere.

Au început alertele cu bombă la secțiile de votare din străinătate, exact cum au avertizat autoritățile de la Chișinău
Au început alertele cu bombă la secțiile de votare din străinătate, exact cum au avertizat autoritățile de la Chișinău
În ultimele ore, mai multe alerte cu bombe au fost înregistrate la Roma și Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania), Bruxelles (Belgia) generând panică și...
George Simion îndeamnă moldovenii explicit să voteze un candidat care a abuzat de TikTok pe modelul Georgescu VIDEO
George Simion îndeamnă moldovenii explicit să voteze un candidat care a abuzat de TikTok pe modelul Georgescu VIDEO
George Simion, șeful partidului AUR din România, a îndemnat cetățenii Republicii Moldova duminică, 28 septembrie, să voteze pentru partidul condus de Vasile Costiuc. Un video cu Simion a...
#spectacol circ germania, #tragedie, #acrobata a murit , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 30 de ani, a iesit cu un pusti de 17 ani si a spus totul, dupa ce imaginile au facut inconjurul lumii si a aflat adevarul
Digi24.ro
Summitul militar neasteptat al lui Pete Hegseth starneste ingrijorare si speculatii. Teoria Gen. Ben Hodges, legata de Germania 1935
DigiSport.ro
Benfica i-a pus pe masa 9.000.000 Euro lui Gigi Becali! Patronul FCSB-ului n-a stat pe ganduri

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Florian Coldea, prima reacție după decesul Generalului SRI Dumitru Dumbravă: ”Un profesionist desăvârșit, permanent dedicat apărării legii și loial țării”
  2. Tragedie la un spectacol de circ: o acrobată a murit după o cădere de la înălțime, în fața a zeci de spectatori
  3. Trei morți și opt răniți într-un atac armat. Un bărbat a deschis focul asupra unui bar, dintr-un vapor VIDEO
  4. Panică în Turcia după un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade. Seismul, resimțit puternic din cauza adâncimii reduse
  5. Ucraina anunță înființarea Forțelor de apărare aeriană fără pilot, o nouă structură în armată VIDEO
  6. Dinastia Ellison, noul jucător în media americană. Legătura cu Trump și expansiunea dincolo de tehnologie
  7. Scandal cu bătaie în Sectorul 3: clienți și agenți de pază, opriți de poliție după ce conflictul a continuat pe stradă
  8. Submarin rusesc, în pericol de explozie în apele europene din cauza unei scurgeri de combustibil
  9. După incursiunile aeriene rusești, revine în discuție ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. Ce presupune această măsură și cât de realistă este
  10. Cea mai rece dimineață de septembrie: -6,4°C, la Miercurea-Ciuc