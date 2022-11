Spectacol de teatru grotesc în Rusia: atac al ”naționaliștilor ucraineni”, cu ”execuții” ale spectatorilor VIDEO

Un spectacol de teatru grotesc este pus în scenă în Rusia. Prima reprezentanție a avut loc în orașul Kaluga, în apropiere de Moscova.

”Spectacolul” este, de fapt, un așa-zis atac al ”naționaliștilor ucraineni”, cu ”execuții” ulterioare ale spectatorilor.

”Atacatorii” sunt îmbrăcați în uniforme militare ucrainene și pun în scenă un asalt susținut cu focuri de armă, cu gloanțe oarbe.

In Russia, in the Kaluga theatre, there was a "performance" with an attack by "Ukrainian nationalists" with subsequent "executions" of spectators. It'll be shown in 12 other Russian cities. pic.twitter.com/OTKuf769MH