De ce trăiesc românii cu 8 ani mai puţin decât cei din alte ţări din Uniunea Europeană. Care este principala cauză

Doctorița Eugenia Bratu, medic primar sănătate publică şi management, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a tras un semnal de alarmă miercuri seară, 15 octombrie, privind durata de viaţă a românilor, despre care a spus că este cu 8 ani mai mică decât media europeană. Principala cauză este alimentaţia nesănătoasă.

Medicul Eugenia Bratu, şef Secţie promovarea sănătăţii în cadrul INSP, a vorbit, miercuri seară, la Medika TV, despre campania de informare şi educare derulată la nivel naţională în legătură cu promovarea alimentaţiei sănătoase.

”Campania este desfăşurată în cadrul unui program naţional de promovare şi evaluare a stării de sănătate, program finanţat de Ministerul Sănătăţii. Institutul Naţional de Sănăтate Publică pregăteşte metodologic această campanie. Cu ajutorul Direcţiilor de Sănătate Publică, se implementează activităţile în cadrul campaniei şi Direcţiile de Sănătate Publică, la rândul lor, fac parteneriate cu diverse instituţii, diverşi actori care să se implice în promovarea mesajului mai departe, că vrem să ajungem la oameni cu aceste informaţii legate de alimentaţie, legate de activitate fizică. De cele mai multe ori pentru aceste campanii se încheie parteneriate cu inspectoratele şcolare, cu şcolile”, a declarat Eugenia Bratu, miercuri seară, la Medika TV.

Medicul a atras atenţia asupra stării de sănătate a românilor şi a subliniat că oamenii din România trăiesc, în medie, cu 8 ani mai puţin decât alţi europeni.

”Aş vrea să vă spun că întotdeauna campaniile nu pleacă din neant. Pleacă de la o situaţie concretă de sănătate. Ne uităm în primul rând care sunt cauze de deces în ţara noastră, care sunt cauzele de morbiditate în ţаrа noastrã, ce e cel mai rău. Şi vedem că românii trăiesc mai puţin decât trăiesc cei din alte ţări, nu ştiu, comparativ cu media Uniunii Europene. Noi trăim cu aproape 8 ani mai puţin, adică speranţa de viaţă. Principala cauză de deces la noi sunt bolile cardiovasculare, în comparaţie cu, nu ştiu, alte ţări dezvoltate în care se decedează prin demenţe sau pentru că ajung la vârste foarte înaintate. La noi, practic, murim mai devreme cu zile cum ar veni”, a mai declarat medicul.

Potrivit Eugeniei Bratu, în acest context, autorităţile trebuie să stabilească ”cum ajungem la aceste boli, ce determină apariţia acestor boli”.

”În felul ăsta am văzut că mai mulţi factori de risc sunt implicaţi în aceste bolii care apar cel mai frecvent şi care duc şi la deces mult în populaţie”, a transmis Eugenia Bratu.

Una dintre cauzele pentru care românii au o durată de viaţă mai mică este alimentaţia nesănătoasă.

”Printre factorii de risc cei mai importanti, primul este alimentaţia dezechilibrată, nesănătoasă să îi spunem aşa. Adică, dintre toţi factorii de risc, impactul cel mai mare la noi în România este dat de dietă, alimentaţie. Şi atunci vrem să vedem cum stăm cu alimentaţia, ce principii de alimentaţie sănătoasă urmăm sau nu urmăm. Ne-am dus în zona tinerilor pentru că acolo avem probleme stringente, o să vedem, cu obezitatea, supraponderea”, a mai declarat medicul.

Eugenia Bratu a relatat că, deşi ar trebui să consumăm fructe, ”realitatea este că, la adolescenţi, la 11-15 ani, avem o proporţie mică a celor care consumă fructe şi legume”.

Doar 33% dintre adolescenţii din această grupă de vârstă din România consumă fructe, faţă de 38% la nivel mondial.

De asemenea, consumul de dulciuri este foarte mare în România.

”La noi se consumă multe dulciuri zilnic, inclusiv ciocolată, mai ales ciocolată. Şi la nivel mondial 3 din 10 fete zilnic consumă dulciuri, în România 5 din 10 fete zilnic consumă dulciuri. La nivel mondial 2 din 10 băieieţi. În România, 3 din 10 băieţii. Mai mulţi consumă dulciuri zilnic”, a declarat Eugenia Bratu.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) derulează, în lunile septembrie şi octombrie, campania ”Fii activ, mănâncă sănătos!”, având ca temă promovarea alimentaţiei sănătoase şi a activităţii fizice. Datele transmise de specialişti sunt îngrijorătoare - la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal şi unul din opt suferă de obezitate. În România, media prevalenţei supraponderalităţii la băieţi şi fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7-9 ani) este 28%, iar a obezităţii 12%.

