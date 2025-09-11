Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Doar bulgarii stau mai rău decât noi

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:11
545 citiri
Românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Doar bulgarii stau mai rău decât noi
Romanii trăiesc mai puțin decât europenii FOTO Pixabay

România se situează în continuare printre țările cu cea mai scurtă speranță de viață din UE, de 76,6 ani în 2024, sub media europeană de 81,7 ani, deși în ultimii ani a înregistrat o creștere de un an comparativ cu perioada pre-pandemie.

România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat.

În 15 state membre, speranța de viață este mai mare decât media UE, pe primele locuri fiind Italia și Suedia (ambele cu 84,1 ani), urmate de Spania (84 de ani). La polul opus, cea mai mică speranță de viață din UE a fost înregistrată în Bulgaria (75,9 ani) și România (76,6 ani).

Totuși, comparativ cu situația de dinainte de pandemie, anul 2019, în 24 din cele 26 de state UE pentru care sunt disponibile date preliminare, speranța de viață a fost mai mare în 2024. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Lituania (1,1 ani) și Cehia, Letonia și România (un an în fiecare).

Țările de Jos au fost singurul stat membru în care speranța de viață a scăzut în 2024 comparativ cu 2019, cu 0,2 ani, în timp ce în Spania a rămas stabilă și a crescut foarte puțin, 0,1 ani, în Franța.

#speranta de viata, #europeni, #romani, #Bulgari, #top , #stiri sociale
