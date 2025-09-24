Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Moldova, arestat pentru că a spionat pentru Rusia în România, a cerut eliberarea. Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie

Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins contestația. Bărbatul, cu dublă cetățenie româno-moldoveană, este acuzat că a transmis secrete de stat unor ofițeri KGB din Belarus, în condiții care ar fi pus în pericol securitatea națională a României.

Ancheta DIICOT, desfășurată cu sprijin internațional, a stabilit că suspectul s-a întâlnit în mai multe rânduri cu agenți străini, existând suspiciuni că ar fi primit instrucțiuni și plăți pentru informațiile furnizate.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Bălan Alexandru împotriva încheierii F/DL din data de 10 septembrie 2025, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București – Secția I penală”, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit sursei citate, inculpatul contestator este obligat să plătească 200 lei cheltuieli judiciare către stat, în timp ce onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului.

Sentința ICCJ judecătorilor de la instanța supremă este definitivă.

Acuzațiile aduse lui Bălan

În 10 septembrie, Curtea de Apel București a admis propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă ICCJ – DIICOT, dispunând ca această măsură să fie aplicată pe o perioadă de 30 de zile. Alexandru Bălan, un bărbat cu dublă cetățenie - moldovenească și română - fusese reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, fiind cercetat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Potrivit autorităților române, activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Inspectoratul General al Poliției Române, iar ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

În 8 septembrie, anchetatorii au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele lui Alexandru Bălan, suspectul fiind reținut pe aeroportul din Timișoara și adus apoi la București. După mai bine de șapte ore petrecute în sediul DIICOT, unde fusese adus pentru audieri, Bălan a fost reținut și a plecat fără să facă declarații presei.

”Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, arăta DIICOT.

Conform sursei citate, între anii 2024-2025, suspectul a avut două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Cehia, la rândul său, a anunțat expulzarea unui diplomat belarus în legătură cu acest caz.

În seara respectivă, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autoritățile din România pe numele unui fost angajat al său de rang înalt, cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis informații secrete de stat, în formă continuată, unor ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit surselor agenției IPN, fostul ofițer de rang înalt din Republica Moldova este Alexandru Bălan, fost adjunct al șefului SIS.

Presa de peste Prut relata că Alexandru Bălan a fost numit în funcția de adjunct al șefului SIS în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, când viața politică a țării era dominată de Vladimir Plahotniuc, oligarhul căutat acum pentru implicarea în cazul deturnării unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. El a absolvit în anul 2000 Academia de Studii Economice din Chișinău și a fost angajat la SIS.

”De atunci, a ocupat diferite funcții, dar nu vă pot spune care sunt acestea, pentru că este un secret”, a declarat la momentul respectiv pentru Ziarul NAȚIONAL ofițerul de presă al SIS, Daniela Mânzat.

Ziarul NAȚIONAL menționa că Alexandru Bălan fusese acuzat în urmă cu câțiva ani că ar fi fost responsabil de evadarea bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova, în timp ce acesta se afla în arest la domiciliu, fiind cercetat pentru organizarea protestelor din 7 aprilie 2009.

