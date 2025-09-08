Cine este spionul capturat la Timișoara și acuzat că vindea secrete de stat către Belarus. Are cetățenie română și a fost șef al Serviciului de Informații și Securitate

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 18:35
Cine este spionul capturat la Timișoara și acuzat că vindea secrete de stat către Belarus. Are cetățenie română și a fost șef al Serviciului de Informații și Securitate
Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS din Republica Moldova FOTO Captură video YouTube

Un bărbat, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată, a fost prins luni, 8 septembrie, în România, a anunțat SRI. Autoritățile române, cehe și maghiare au colaborat cu Eurojust pentru a captura o persoană anchetată pentru infracțiunea de trădare prin transmiterea de secrete de stat în mod continuu.

Un bărbat cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut luni, 8 septembrie, pe aeroportul din Timișoara, fiind acuzat de trădare prin legături cu KGB-ul din Belarus, scrie Newsweek România.

Conform surselor Newsweek, cel capturat este fostul adjunct al directorului SIS (Serviciul de Informații și Securitate) din Republica Moldova, Alexandru Bălan.

Numele lui Bălan nu este menționat în comunicatul oficial postat de Eurojust (agenția Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul justiției penale), care descrie pe larg operațiunea care a avut loc în România.

Cine este Alexandru Bălan?

Alexandru Bălan s-a născut în 1978, în Republica Moldova, în satul Alexandru Ioan Cuza, din raionul Vulcănești. Este căsătorit și are doi copii.

S-a angajat în SIS (Serviciul de Informații și Securitate moldovean) după ce a absolvit Academia de Studii Economice de la Chișinău în 2000. De-a lungul carierei sale, Bălan a lucrat în Centrul Antiterorism, fiind avansat de mai multe ori, până a ajuns în funcția de șef al contrainformațiilor.

În 2012 presa de peste Prut a criticat decorarea lui Bălan cu medalia Meritul Militar, acuzându-l că ar fi fost implicat în reprimarea protestelor anti-Voronin din 2009.

Potrivit acelorași publicații, care citau declarația unui martor, în 2011, Alexandru Bălan ar fi fost complice la evadarea din închisoare a scriitorului și bloggerului rus Eduard Baghirov.

În ciuda tuturor acuzațiilor, în 2016, președintele moldovean de atunci, Nicolae Timofti, l-a numit în funcția de adjunct al directorului SIS, pe care a ocupat-o pentru câțiva ani.

A fost trecut, ulterior, în rezervă, cu grad de general și a devenit, în ultima vreme, o prezență constantă în media și pe rețelele sociale, unde critică în termeni duri noua conducere a SIS.

Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Cetățean polonez suspectat de spionaj, reținut în Belarus. Documentul secret găsit asupra lui VIDEO
Cetățean polonez suspectat de spionaj, reținut în Belarus. Documentul secret găsit asupra lui VIDEO
