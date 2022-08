Spioana rusă infiltrată între ofițerii NATO de rang înalt din Italia. "Ilegala" trimisă de GRU, deconspirată abia când s-a întors acasă

O spionă rusă, care s-a prezentat drept un bijutier născut în Peru, cu o viață personală haotică, s-a împrietenit cu personalul NATO și personalități care au lucrat la Comandamentul Forțelor Comune Aliate din Italia.

Maria Adela Kuhfeldt Rivera le-a spus celor pe care i-a întâlnit că s-a născut în Peru, dar a fost crescută în Rusia după ce a fost abandonată de mama ei, care a vizitat-o ​​în timpul Jocurilor Olimpice din 1980 de la Moscova.

Spioana a fost deconspirată după o anchetă complexă coordonată de jurnaliștii de investigație de la Bellingcat.

De-a lungul anilor, ea a trăit în Malta și Italia, călătorind și în multe alte țări europene. Ea a fondat și o afacere cu bijuterii.

După ce s-a mutat la Napoli, în Italia, „Maria Adela” a deschis un magazin de bijuterii, transformându-l ulterior într-un loc foarte popular.

Cu toate acestea, afacerea ei cu bijuterii era departe de ceea ce părea. Unele articole de la firma ei - „Serein”, care au fost descrise drept „fabricate în Napoli”, păreau să fie mai degrabă niște bijuterii ieftine achiziționate de la angrosiștii online chinezi.

„Maria Adela” a reușit în cele din urmă să devină secretarul unei organizații caritabile locale Lions Club, care era frecventată de un număr de persoane care lucrau la Comandamentul Forțelor Comune Aliate NATO din Napoli.

Trei cunoștințe afiliate NATO ale „Mariei Adela” intervievate de echipa de investigații au spus că, în rolul său la Lions Club, ea a interacționat cu mulți membri ai personalului NATO, s-a împrietenit cu un număr de ofițeri NATO și a avut interacțiuni sociale frecvente cu aceștia.

În timp ce „Maria Adela” a avut cu siguranță acces personal direct la mulți ofițeri ai NATO și a marinei americane din Napoli – și a făcut schimb de vizite acasă cu câțiva dintre ei – nu este clar dacă a avut vreodată acces fizic la baza NATO.

Ea a participat totuși la multe evenimente organizate de NATO sau armata SUA – inclusiv balurile anuale ale NATO, diverse cine de strângere de fonduri și balurile anuale ale Corpului Marin al SUA.

Și-a invitat, de asemenea, cunoscuții din NATO la magazinul ei și cel puțin unul dintre ei și-a amintit că a cumpărat articole de la ea.

Dar cei care au intrat în contact cu „Maria Adela” nu cunoșteau adevărata ei identitate, pe care Bellingcat și partenerii de la Der Spiegel, La Repubblica și The Insider au căutat să o dezvăluie de-a lungul mai multor luni.

În primul rând, numele Maria Adela Kuhfeldt Rivera a apărut online încă din 2006. Dar probabil nu acolo unde se aștepta serviciul militar de informații al Rusiei, GRU.

Pașapoartele folosite ulterior de „Maria Adela” au oferit și câteva informații interesante. Numerele lor erau adesea la doar câteva cifre distanță de cele utilizate de alți agenți GRU cunoscuți, inclusiv cele descoperite anterior de Bellingcat și parteneri.

Pe baza constatărilor din investigațiile anterioare conform cărora spionii GRU sunt recrutați frecvent dintre copiii ofițerilor militari de rang înalt, inclusiv cu experiență în informații, acest lucru a adăugat mai mult credibilitate posibilității ca „Maria Adela” și Olga să fie aceeași persoană.

Condusă de aceste indicii și mai mult, echipa noastră a reușit să obțină o fotografie nouă a Olgăi Kolobova de la un denunțător cu acces la baza de date a permiselor de conducere a Rusiei.

Acea fotografie – care părea a fi din 2021 – a oferit o potrivire mai convingătoare între chipurile „Mariei Adela” și Olga Kolobova.

That photo – which appeared to be from 2021 – provided a more convincing match between the faces of “Maria Adela” and Olga Kolobova. pic.twitter.com/wLkOQFxtkZ