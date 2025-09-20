Un angajat OMV, spion rus desconspirat. „Cârtița” ar fi un est-european naturalizat

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 18:11
Un angajat OMV, spion rus desconspirat. „Cârtița” ar fi un est-european naturalizat
La o percheziție efectuată la domiciliul angajatului ar fi fost găsite documente sensibile FOTO Unsplash

Un angajat vechi din Viena al companiei OMV ar fi cooperat cu un funcționar al ambasadei ruse.

La compania petrolieră și de gaze OMV, parțial deținută de stat, un angajat a fost deconspirat ca spion rus, relatează presa austriacă. Angajatul ar fi fost un est-european naturalizat, potrivit kurier.at.

„Cârtița” ar fi fost supravegheată timp de mai multe luni de către Direcția pentru Protecția Statului și Serviciul de Informații (DSN). El a atras atenția printr-o întâlnire cu un diplomat al ambasadei ruse din Viena, care, potrivit serviciilor secrete, ar activa ca posibil spion pentru serviciul de informații intern al Rusiei, FSB.

Percheziție acasă

La o percheziție efectuată la domiciliul angajatului ar fi fost găsite documente sensibile, care sunt în prezent analizate.

Nu este clar dacă suspectul a acționat singur sau dacă au fost implicate și alte persoane. De asemenea, încă trebuie stabilit ce informații au fost transmise și pentru cât timp. Conform raportului, angajatul ar fi lucrat pentru o perioadă și pentru compania petrolieră de stat din Abu Dhabi, ADNOC, coproprietar al OMV.

Cazul a ajuns acum și la Ministerul Afacerilor Externe. Șeful misiunii diplomatice al ambasadei ruse a fost chemat la minister, iar partea rusă a fost somată să ridice imunitatea angajatului ambasadei. Termenul pentru acest lucru urmează să expire în câteva zile. Dacă Rusia nu va respecta solicitarea, persoana vizată va trebui să părăsească țara.

OMV a confirmat că „relația de muncă cu angajatul în cauză a fost încetată cu efect imediat”. Compania cooperează pe deplin cu autoritățile. Alte detalii nu au fost furnizate, invocându-se confidențialitatea relației de muncă individuale.

#spion rus, #Austria, #OMV , #spioni rusia
