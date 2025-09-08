Ziare.com Fara Filtru: Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Spionul rus acuzat de trădare în România, la audieri la DIICOT. Cum a ajuns un fost șef de servicii secrete din Moldova pe mâna autorităților de la București

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 20:03
70 citiri
Spionul rus acuzat de trădare în România, la audieri la DIICOT. Cum a ajuns un fost șef de servicii secrete din Moldova pe mâna autorităților de la București
Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS din Republica Moldova FOTO Captură video YouTube

Un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost săltat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și va fi adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Surse din Republica Moldova au confirmat pentru AGERPRES că ar fi vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova.

'Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României', a anunțat DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
După limitarea sporului pentru condiții vătămătoare de la 1.500 lei la 300 de lei, de la 1 iulie, de către Guvernul Bolojan, mai multe categorii de bugetari au fost nemulțumite. Sporul de...
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
După ce a susținut pachetul doi de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus în Parlament două proiecte de lege care să-l modifice. Social-democrații vor să se revină la...
#spion rus, #audieri, #DIICOT , #DIICOT
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nici macar ai lui n-au inteles! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
ObservatorNews.ro
Unde se castiga cel mai bine in Romania. Topul celor mai bine platite joburi
DigiSport.ro
Lovitura neinteleasa de nimeni! Putea juca in Champions League, dar a semnat in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul Franței a picat la vot în Parlament. Premierul urmează să-i înainteze demisia președintelui Emmanuel Macron
  2. Spionul rus acuzat de trădare în România, la audieri la DIICOT. Cum a ajuns un fost șef de servicii secrete din Moldova pe mâna autorităților de la București
  3. Primele imagini cu românul bănuit de uciderea unui informator în Albania. Daniel Cornea este asasin plătit și este căutat în toată lumea
  4. Tânăr din Alba, acuzat că ar fi violat o fată de 12 ani. Judecătorii l-au trimis în arest la domiciliu
  5. Lovitură pentru Donald Trump. Președintele SUA, condamnat în apel să plătească zeci de milioane de dolari pentru calomnie
  6. Când ajunge în România primul tren electric produs în Polonia. Rutele pe care ar urma să circule FOTO
  7. Rusia pregătește Zapad 2025, cea mai importantă mișcare militară, după invazia Ucrainei. Tensiuni la granițele cu Europa, după experiența unui atac nuclear simulat asupra Varșoviei
  8. Primul lungmetraj generat cu inteligență artificială: între pionierat și neliniște în industria filmului
  9. Cine este spionul capturat la Timișoara și acuzat că vindea secrete de stat către Belarus. Are cetățenie română și a fost șef al Serviciului de Informații și Securitate
  10. Scene șocante pe o stradă din Cluj-Napoca. O femeie a fost agresată pentru că vorbea maghiară la telefon. Nu a fost un incident singular