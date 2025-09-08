Spionul rus acuzat de trădare în România, la audieri la DIICOT. Cum a ajuns un fost șef de servicii secrete din Moldova pe mâna autorităților de la București

Un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost săltat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și va fi adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Surse din Republica Moldova au confirmat pentru AGERPRES că ar fi vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova.

'Astăzi, 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României', a anunțat DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

