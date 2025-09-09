Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Polonia, Cehia și România neutralizează rețeaua de spioni care acționa în sprijinul Rusiei. Diplomați expulzați din Cehia și Polonia, încă un spion arestat în Polonia

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 19:42
Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Poloniei, Donald Tusk - FOTO Facebook Nicușor Dan, arhivă

Ministerul de Externe al Poloniei a decis expulzarea unui diplomat din Belarus iar Serviciul de informații interne al Poloniei a reținut un spion al regimului de la Minsk (aliat al regimului Putin), a anunțat premierul Poloniei, Donald Tusk.

Anunțul lui Tusk, din data de 9 septembrie 2025, precizează că autoritățile din Polonia colaborează, în această anchetă, cu autoritățile din Cehia și din România.

„ABW a arestat ieri un agent din Belarus. Arestarea este rezultatul cooperării cu serviciile de informații din România și Republica Cehă. Un diplomat din Belarus care susține acțiunile agresive ale serviciilor din Belarus împotriva țării noastre va fi, de asemenea, expulzat din Polonia”, precizează premierul Poloniei la data de 9 septembrie 2025.

În paralel, autoritățile din Cehia au anunțat expulzarea, din această țară, a unui ofițer de informații belarus "care acționa în Republica Cehă sub acoperirea de diplomat”. Potrivit acestui anunț venit de la Praga, Cehia colaborează, în această anchetă, cu autorități din Ungaria și din România.

„Serviciul de informații de securitate, împreună cu serviciile de informații din România și Ungaria, au intervenit cu succes și au distrus rețeaua de informații belarusă construită în Europa. În legătură cu această operațiune internațională, s-a decis expulzarea ofițerului de informații belarus, care acționa în Republica Cehă sub acoperirea de diplomat”, a anunțat un comunicat al serviciului de securitate de la Praga, BIS.

"We broke the Belarusian intelligence network in Europe!

The Security Information Service, together with the intelligence services of Romania and Hungary, successfully intervened and dismantled a Belarusian intelligence network being built in Europe. In connection with this international operation @mzvcr decided to expel a Belarusian intelligence officer who was working in the Czech Republic under the cover of a diplomat"

Aceste acțiuni ale serviciilor din Polonia și din Cehia vin după ce, în România, a fost reținut un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Fostul oficial al Republicii Moldova este acuzat că a făcut spionaj și a transmis informații către serviciile secrete din Belarus.

