Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 17:09
259 citiri
Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean
Premierul Dorin Recean, primindu-l în Republica Moldova pe Ilie Bolojan - FOTO captură video Guvernul României - arhivă

Cazul spionului Alexandru Bălan, persoană cu dublă cetățenie - a României și a Republicii Moldova - este și în atenția premierului Republicii Moldova, Dorin Recean.

Această informație a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, la data de 10 septembrie 2025, informează site-ul NewsMaker.md.

Aceasta ar fi prima luare de poziție oficială a Executivului de la Chișinău, după ce Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost reținut la Timișoara și a fost acuzat de autoritățile române că a făcut spionaj.

Purtătorul de cuvânt Daniel Vodă a fost întrebat de jurnaliști dacă autoritățile din Republica Moldova au deschis o anchetă paralelă cu privire la Alexandru Bălan și care este poziția Guvernului Republicii Moldova față de faptul că „un oficial de rang înalt a ajuns să fie spion în favoarea altor state”.

„Din partea Guvernului Republicii Moldova, mesajul este clar și tranșant: orice act de trădare de patrie și transmiterea de secrete este un fapt care necesită să aibă calificarea juridică corespunzătoare. Nu pot să vorbesc în numele altor instituții care urmează să investigheze detaliile acestui caz, care cu siguranță o vor face. Vreau să punctez că vom continua eforturile de identificare a unor astfel de persoane care sabotează și lucrează în interesul altor state și nu cel al Republicii Moldova. Este un proces clar pornit și în viitor vom depune toate eforturile ca cei care trădează interesele Republicii Moldova să răspundă conform legislației țării noastre”, a precizat Daniel Vodă.

Întrebat dacă premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a solicitat să fie ținut la curent cu evoluția cazului, Vodă a răspuns astfel: „Este evident că acest caz de rezonanță, nu doar pentru Republica Moldova sau România, ci în plan regional, este în atenția conducerii Republicii Moldova, inclusiv a domnului prim-ministru și toate acțiunile care necesită a fi întreprinse vor fi desfășurate și pe partea de investigare în Republica Moldova”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova a subliniat că „Serviciul de Informații și Securitate cooperează strâns cu partenerii care acum examinează acest subiect”.

„Cazul este în gestiune la partea română. Asta înseamnă că și autoritățile din Republica Moldova, în capacitatea oficială, urmează să conlucreze foarte strâns cu colegii din România”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Declarațiile acestuia vin după ce, în România, DIICOT a anunțat că suspectul reținut pe aeroportul din Timișoara a fost implicat, începând cu anul 2024, „în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat” către KGB-ul din Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.

Potrivit DIICOT, suspectul ar fi avut două întâlniri, la Budapesta, cu ofițeri ai KGB-ului din Belarus. Partea română a precizat că „există suspiciuni rezonabile că acestea au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.

Accident ciudat în Timiș. Mașina în care se aflau jandarmii care l-au adus la București pe spionul moldovean Alexandru Bălan, lovită de un TIR
Accident ciudat în Timiș. Mașina în care se aflau jandarmii care l-au adus la București pe spionul moldovean Alexandru Bălan, lovită de un TIR
Echipajul de jandarmi care l-a adus la București pe Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea...
Polonia, Cehia și România neutralizează rețeaua de spioni care acționa în sprijinul Rusiei. Diplomați expulzați din Cehia și Polonia, încă un spion arestat în Polonia
Polonia, Cehia și România neutralizează rețeaua de spioni care acționa în sprijinul Rusiei. Diplomați expulzați din Cehia și Polonia, încă un spion arestat în Polonia
Ministerul de Externe al Poloniei a decis expulzarea unui diplomat din Belarus iar Serviciul de informații interne al Poloniei a reținut un spion al regimului de la Minsk (aliat al regimului...
#spion, #Republica Moldova Romania, #Belarus, #kgb belarus, #Alexandru Balan, #dorin recean, #spionaj , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Patroana suedeza a unui club din Romania a ramas "masca"! Partenerul ei: "Mi-a zis: 'Da-mi 3.000 Euro si voi provoca asta'"
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
DigiSport.ro
Primul semn ca Lucescu va parasi echipa nationala. Decizia lui Burleanu + Gica Hagi!

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata rusă anunță că nu are intenția de a lovi Polonia. „Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă”
  2. Coaliția discută, astăzi, proiectul de lege pentru restructurarea administrației locale. Premierul Bolojan ar dori să fie concediați 10% dintre angajați
  3. Anchetă în Franța privind tentativa de mituire a doi polițiști români de către traficantul de droguri Mohamed Amra. "Trebuie să plătim suma"
  4. Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean
  5. Bărbat jefuit de o femeie întâlnită pe un site de matrimoniale. Unde a avut loc incidentul
  6. Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii. "Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume marcată de ambiții imperiale"
  7. Drone rusești în spațiul aerian NATO: cum a acționat apărarea aeriană a Poloniei
  8. Directorul ELCEN, acuzat oficial de DNA că a cerut o șpagă de peste un milion și jumătate de euro. Pentru ce erau banii
  9. Percheziții de amploare în București și Sibiu. Firma care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, vizată pentru evaziune fiscală
  10. Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"