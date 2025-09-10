Cazul spionului din Republica Moldova arestat în România este în atenția premierului de la Chișinău, Dorin Recean

Cazul spionului Alexandru Bălan, persoană cu dublă cetățenie - a României și a Republicii Moldova - este și în atenția premierului Republicii Moldova, Dorin Recean.

Această informație a fost făcută publică de purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, la data de 10 septembrie 2025, informează site-ul NewsMaker.md.

Aceasta ar fi prima luare de poziție oficială a Executivului de la Chișinău, după ce Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, a fost reținut la Timișoara și a fost acuzat de autoritățile române că a făcut spionaj.

Purtătorul de cuvânt Daniel Vodă a fost întrebat de jurnaliști dacă autoritățile din Republica Moldova au deschis o anchetă paralelă cu privire la Alexandru Bălan și care este poziția Guvernului Republicii Moldova față de faptul că „un oficial de rang înalt a ajuns să fie spion în favoarea altor state”.

„Din partea Guvernului Republicii Moldova, mesajul este clar și tranșant: orice act de trădare de patrie și transmiterea de secrete este un fapt care necesită să aibă calificarea juridică corespunzătoare. Nu pot să vorbesc în numele altor instituții care urmează să investigheze detaliile acestui caz, care cu siguranță o vor face. Vreau să punctez că vom continua eforturile de identificare a unor astfel de persoane care sabotează și lucrează în interesul altor state și nu cel al Republicii Moldova. Este un proces clar pornit și în viitor vom depune toate eforturile ca cei care trădează interesele Republicii Moldova să răspundă conform legislației țării noastre”, a precizat Daniel Vodă.

Întrebat dacă premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a solicitat să fie ținut la curent cu evoluția cazului, Vodă a răspuns astfel: „Este evident că acest caz de rezonanță, nu doar pentru Republica Moldova sau România, ci în plan regional, este în atenția conducerii Republicii Moldova, inclusiv a domnului prim-ministru și toate acțiunile care necesită a fi întreprinse vor fi desfășurate și pe partea de investigare în Republica Moldova”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova a subliniat că „Serviciul de Informații și Securitate cooperează strâns cu partenerii care acum examinează acest subiect”.

„Cazul este în gestiune la partea română. Asta înseamnă că și autoritățile din Republica Moldova, în capacitatea oficială, urmează să conlucreze foarte strâns cu colegii din România”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova.

Declarațiile acestuia vin după ce, în România, DIICOT a anunțat că suspectul reținut pe aeroportul din Timișoara a fost implicat, începând cu anul 2024, „în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat” către KGB-ul din Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.

Potrivit DIICOT, suspectul ar fi avut două întâlniri, la Budapesta, cu ofițeri ai KGB-ului din Belarus. Partea română a precizat că „există suspiciuni rezonabile că acestea au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”.

