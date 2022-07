Spion FSB de ”prim rang”, arestat în Ucraina. Cum i-a ajutat pe ruși să invadeze sudul țării VIDEO

Autoritățile ucrainene au arestat un agent FSB de ”prim rang”, care avea o funcție de conducere de top în serviciul de informații al țării.

Oleg Kulinich a fost numit în 2020 director adjunct al departamentului Crimeea al SBU, serviciile de informații ucrainene.

Apoi, el a fost demis în martie anul trecut de președintele Volodimir Zelenski, suspectat că ar fi fost o cârtiță de multă vreme a FSB-ului rus în cadrul serviciilor ucrainene.

#Ukraine finally arrested the top ranked mole, long-time Russian FSB agent Oleg Kulinich (linked to sanctioned by the US Andrey Derkach). Since 2020, Kulinich was returned by Ukr top spy Ivan Bakanov to top ranks in @ServiceSsu & responsible for occupied #Crimea. Thread⬇️ pic.twitter.com/mZxtrNaDpH