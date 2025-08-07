Soldat american arestat pentru că a încercat să trimită informații clasificate Rusiei. Ar fi dezvăluit secretele tancului M1A2 Abrams

Soldat american, arestat după ce a încercat să trimită în Rusia informații despre tancul M1A2 Abrams FOTO /ro.usembassy.gov

Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să furnizeze Rusiei informații clasificate despre tancul M1A2 Abrams, principalul tanc de luptă utilizat de armata SUA. Departamentul Justiției a anunțat că soldatul texan se află în custodia autorităților de miercuri, 7 august.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transmite informații despre apărarea națională unui adversar străin, a declarat Departamentul Justiției într-un comunicat.

„Taylor Lee ar fi încercat să furnizeze informații militare clasificate privind vulnerabilitățile tancurilor americane unei persoane pe care o credea ofițer al serviciilor secrete ruse, în schimbul cetățeniei ruse”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al diviziei de contrainformații a FBI.

„Arestarea de astăzi este un mesaj pentru oricine se gândește să trădeze SUA, în special pentru membrii serviciilor armate care au jurat să ne apere patria”, a subliniat Rozhavsky.

Lee, care era staționat la Fort Bliss, în Texas, a încercat să furnizeze informații tehnice despre tancul M1A2 Abrams Ministerului Apărării din Rusia, a precizat Departamentul Justiției.

La o întâlnire din iulie, Lee ar fi transmis un card SD conținând documente și informații despre tanc către o persoană pe care o credea reprezentant al guvernului rus, se arată în comunicat.

