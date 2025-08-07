Soldat american arestat pentru că a încercat să trimită informații clasificate Rusiei. Ar fi dezvăluit secretele tancului M1A2 Abrams

Autor: Aniela Manolea
Joi, 07 August 2025, ora 07:24
488 citiri
Soldat american arestat pentru că a încercat să trimită informații clasificate Rusiei. Ar fi dezvăluit secretele tancului M1A2 Abrams
Soldat american, arestat după ce a încercat să trimită în Rusia informații despre tancul M1A2 Abrams FOTO /ro.usembassy.gov

Un soldat american a fost arestat după ce a încercat să furnizeze Rusiei informații clasificate despre tancul M1A2 Abrams, principalul tanc de luptă utilizat de armata SUA. Departamentul Justiției a anunțat că soldatul texan se află în custodia autorităților de miercuri, 7 august.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transmite informații despre apărarea națională unui adversar străin, a declarat Departamentul Justiției într-un comunicat.

„Taylor Lee ar fi încercat să furnizeze informații militare clasificate privind vulnerabilitățile tancurilor americane unei persoane pe care o credea ofițer al serviciilor secrete ruse, în schimbul cetățeniei ruse”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al diviziei de contrainformații a FBI.

„Arestarea de astăzi este un mesaj pentru oricine se gândește să trădeze SUA, în special pentru membrii serviciilor armate care au jurat să ne apere patria”, a subliniat Rozhavsky.

Lee, care era staționat la Fort Bliss, în Texas, a încercat să furnizeze informații tehnice despre tancul M1A2 Abrams Ministerului Apărării din Rusia, a precizat Departamentul Justiției.

La o întâlnire din iulie, Lee ar fi transmis un card SD conținând documente și informații despre tanc către o persoană pe care o credea reprezentant al guvernului rus, se arată în comunicat.

Bașcana tatuată a Găgăuziei a băgat zâzanie între Chișinău și Moscova. Moldova acuză Rusia de amestec în treburile interne
Bașcana tatuată a Găgăuziei a băgat zâzanie între Chișinău și Moscova. Moldova acuză Rusia de amestec în treburile interne
Mihai Popșoi, ministrul de externe al Republicii Moldova, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale țării, după ce mai mulți oficiali de rang înalt din Federația Rusă au criticat...
Rușii nu mai aruncă banii pe vise. După un sfert de secol, au renunțat la studiile privind teleportarea și "mașina timpului"
Rușii nu mai aruncă banii pe vise. După un sfert de secol, au renunțat la studiile privind teleportarea și "mașina timpului"
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și 'mașina timpului' și-a încetat activitatea, a informat miercuri, 6 august, postul RTVI, citat de agenția EFE. Institutul de...
#spionaj rusesc SUA, #armata SUA, #Rusia, #cetatenie rusa , #spioni rusia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: si-a desfigurat iubita, cu 61 de lovituri de pumn in cateva zeci de secunde. Decizia Politiei
Digi24.ro
Momentul in care un civil din Bucea este executat in strada de catre rusi. Urmeaza jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: "Provocari"
DigiSport.ro
Gigi Becali a stat 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu. A facut un singur gest, apoi a plecat

Ep. 114 - Reacția lui George Simion la moartea lui Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu a încetat din viață în dimineața zilei de doliu național pentru Ion Iliescu
  2. Soldat american arestat pentru că a încercat să trimită informații clasificate Rusiei. Ar fi dezvăluit secretele tancului M1A2 Abrams
  3. Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire săptămâna viitoare. Urmează o discuție în trei, la care va participa și Volodimir Zelenski
  4. Decizia lui Trump care aruncă în aer piața electronicelor și autovehiculelor. O nouă taxă de 100% va fi aplicată
  5. Funeralii de stat pentru Ion Iliescu și zi de doliu național. Programul complet al ceremoniei de înmormântare
  6. Trump nu-l mai lasă să scape pe Putin. Verdictul care afectează grav Statele Unite, risc major
  7. Liderul celei mai populate țări din lume poate opri mâine războiul lui Putin: Trebuie să facă o singură alegere
  8. SUA îl presează pe Putin să oprească războiul: Trump a găsit soluția, dar a dat de un zid
  9. India amenință cu represalii împotriva SUA, în urma taxelor vamale decise de Trump. În schimb, va continua importul de petrol din Rusia
  10. Putin și lupta contra încălzirii climatice. A semnat un decret care autorizează Rusia să-și sporească emisiile de gaze cu efect de seră