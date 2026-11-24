„România este vizată în mod repetat de operațiuni de spionaj cibernetic”, iar una dintre grupările care derulează asemenea acțiuni este într-o strânsă relație cu serviciul secret al Rusiei, FSB.

Acest avertisment vine din partea lui Robert Lipovský, cercetător principal la compania de securitate cibernetică ESET, citat de site-ul Antena 3 CNN.

Aceste informații apar după ce, acum câteva zile, SRI a anunțat că spionajul rusesc a interceptat corespondența unei instituții guvernamentale din România cu NATO și Uniunea Europeană. Potrivit ESET, autorii atacului împotriva instituției de stat din România au fost membri ai "grupării APT Turla, asociată serviciului rus FSB".

"În ceea ce privește accesul inițial, adică modul exact în care au pătruns în sistem, nu avem dovezi în acest sens. Știm că au reușit să compromită un server Microsoft Exchange. Aceste servere de e-mail sunt, evident, accesibile de pe internet. Prin urmare, exploatarea unei vulnerabilități la nivelul serverului este o posibilitate", a explicat Lipovský.

În ceea ce privește atacul cibernetic asupra instituției din România, "au folosit un nou ansamblu de instrumente malițioase, pe care l-am detectat pentru prima dată în această campanie și pe care nu îl mai observaserăm anterior. Acesta a fost conceput special pentru extragerea e-mailurilor de pe serverele Exchange. Mai exact, programul căuta în acele mesaje anumiți destinatari sau anumite destinații către care erau trimise e-mailurile și, mai precis, îi interesa corespondența cu organizații din cadrul NATO sau al Uniunii Europene, ceea ce se înscrie, de altfel, în interesele Rusiei de culegere de informații".

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SRI anunțase că a identificat acest atac cibernetic în decembrie 2025 și că l-a oprit. Totuși, ESET a observat că atacatorii erau încă activi la sfârșitul lunii ianuarie 2026.

"Grupările de acest tip, precum Turla, care este foarte sofisticată, rămân de regulă mult timp în interiorul unor organizații de mare interes, colectând informații sensibile și altele asemenea, până când sunt detectate. În acest caz am observat prezența programului malițios în decembrie. Am mai observat apoi o anumită activitate, mai târziu, în ianuarie", precizează Lipovský. Tot potrivit acestuia, "ceea ce observăm de obicei în cazuri asemănătoare este că, de exemplu, după ce atacatorii sunt eliminați și mediul informatic este curățat, ei pot încerca să pătrundă din nou în organizația respectivă".

Expertul ESET nu confirmă, dar nici nu infirmă posibitatea ca gruparea hackerilor ruși să fi sustras date confidențiale din România: "Nu am observat dovezi că informații sensibile au fost efectiv extrase din sistem. În același timp, nici nu putem exclude această posibilitate. Ceea ce am observat și putem afirma cu certitudine este că programul malițios detectat acolo avea capacitatea de a face acest lucru".

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