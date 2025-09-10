Autoritățile germane au reținut o navă cargo de pe care s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj. Rușii ar evalua navele și infrastructura maritimă a Germaniei

Autoritățile germane au reținut o navă cargo de pe care s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj. Rușii ar evalua navele și infrastructura maritimă a Germaniei
Nava Scanlark, reținută de poliția germană - Foto https://www.vesselfinder.com/ship-photos/819279

Poliția din Germania a reținut o navă cargo care naviga în zona Canalului Kiel și de la bordul căreia s-ar fi lansat o dronă rusească de spionaj.

Nava de marfă „Scanlark”, cu o lungime de 75 de metri, a fost reținută sub suspiciunea de spionaj și posibil sabotaj, în cadrul unei operațiuni în Canalul Kiel, dezvăluie site-ul

United 24 Media la data de 9 septembrie 2025.

Unități speciale de poliție au urcat la bordul navei pe 7 septembrie, efectuând o percheziție care a durat până în ziua următoare. Operațiunea a făcut parte dintr-o anchetă în curs de derulare privind presupuse activități de culegere de informații care ar amenința infrastructura maritimă critică a Germaniei.

Operațiunea executată de poliția germană a inclus oprirea camerelor web publice instalate de-a lungul canalului, precum și restricționarea accesului la navă de pe țărm. De asemenea, au fost trimiși scafandri pentru a inspecta corpul navei sub linia de plutire - existând și temerea că ar fi putut lansa și drone subacvatice.

Procurorii din Flensburg și poliția din Schleswig-Holstein au transmis că există motive să creadă că, pe 26 august, o dronă a fost lansată de pe "Scanlark". Anchetatorii suspectează că drona a survolat o navă militară a Germaniei, pentru a colecta imagini de spionaj.

Presa germană a susținut că aeronava fără pilot putea fi de origine rusă, deși acest lucru nu a fost confirmat oficial.

"Scanlark" este o navă de transport marfă, veche de 40 de ani, deținută de o companie din Estonia și înregistrată sub pavilionul Saint Vincent și Grenadine. Nava tranzitează în mod regulat Canalul Kiel. La momentul când a fost interceptată de autoritățile germane, nava plecase din Rotterdam și se îndrepta spre Finlanda.

Potrivit presei germane, echipajul navei este format din cetățeni ruși. Autoritățile germane i-au reținut pe membrii echipajului în timpul operațiunii și le-au interzis să debarce.

Anterior, cel puțin șase camioane ale armatei germane (Bundeswehr) fuseseră distruse într-un presupus atac incendiar rusesc la o instalație militară din Erfurt (Germania). Imagini distribuite pe canalele pro-ruse Telegram au arătat vehicule în flăcări, toate marcate cu insigne și plăcuțe militare germane, ceea ce sugera un act de sabotaj comis pe teritoriul NATO.

