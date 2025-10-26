Fost director american al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, acuzat că a vândut secrete Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 09:09
288 citiri
Fost director american al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, acuzat că a vândut secrete Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari
Amenințare a Rusiei FOTO Pexels

Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează Reuters.

Potrivit unui dosar depus la Curtea Districtuală din Washington pe 14 octombrie, Williams ar fi furat între aprilie 2022 şi iunie 2025 opt secrete comerciale aparţinând a două companii americane, cu intenţia de a le vinde unei entităţi cu sediul în Rusia.

Documentele publice din Marea Britanie arată că Williams a fost director general al L3Harris Trenchant, filială a gigantului din industria apărării L3Harris Technologies, între octombrie 2024 şi august 2025, când şi-a dat demisia.

Compania dezvoltă instrumente de hacking folosite în operaţiuni de securitate naţională şi are contracte cu guvernul SUA.

Procurorii susţin că Williams a obţinut profituri semnificative din tranzacţie şi cer confiscarea unei locuinţe din Washington D.C., precum şi a mai multor bunuri de lux, ceasuri şi bijuterii, achiziţionate cu banii proveniţi din vânzarea secretelor.

Cazul ridică îngrijorări serioase privind posibila expunere a tehnologiilor de hacking utilizate de serviciile de informaţii americane şi aliate, oferind Rusiei ocazia de a-şi îmbunătăţi propriile capacităţi de apărare cibernetică.

Audierea pentru formularea oficială a acuzaţiilor şi eventuala înţelegere de recunoaştere a vinovăţiei este programată pentru 29 octombrie. Compania L3Harris a refuzat să comenteze, iar avocaţii lui Williams nu au răspuns solicitărilor presei.

Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a povestit sâmbătă cum a reușit să evite încorporarea în perioada în care serviciul militar era obligatoriu în România. Moșteanu a...
Ministra Mediului anunță schimbări în monitorizarea aerului: „Vrem să știm ce respirăm acum, nu media pe 24 de ore”
Ministra Mediului anunță schimbări în monitorizarea aerului: „Vrem să știm ce respirăm acum, nu media pe 24 de ore”
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că săptămâna viitoare va propune modificări importante privind monitorizarea calității aerului, astfel încât datele afișate public să...
#spionaj Rusia, #spion SUA, #cibernetica , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii s-au convins de Cristi Chivu: l-au descris in trei cuvinte, dupa "lupta" cu Antonio Conte de la finalul meciului
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Cristi Chivu, asa cum rar a fost vazut: a inceput sa strige in conferinta si a urmat ceva complet neasteptat, dupa 1-3 cu Napoli

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump a dansat pe aeroportul din Kuala Lumpur. Mizele vizitei președintelui SUA în Asia VIDEO/FOTO
  2. Fost director american al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, acuzat că a vândut secrete Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari
  3. Ce condiții esențiale trebuie să includă un acord de pace pentru Ucraina
  4. ”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO
  5. Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Semnificația zilei de 26 octombrie: obiceiuri și superstiții
  6. Astăzi se sfințește Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Uriașa construcție a costat peste 200 de milioane de euro
  7. S-a aflat cine este ”prietenul” anonim al lui Trump care a donat 130 de milioane de dolari pentru plata armatei în timpul blocajului guvernamental
  8. De ce poartă delfinii cu cocoașă masculi „peruci” făcute din bureți de mare
  9. Pământul și-a creat propriul „foc etern”: ascuns în spatele cascadei Flăcării Eterne, unde apa și focul coexistă VIDEO
  10. Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India