Un nou caz de spionaj la București? Cine sunt oamenii fără chip din serviciile secrete?

Psihologia rămâne o tema deschisă, așa cum România rămâne o țară de interes pentru spionajul rus chiar și numai din perspectiva "scutului anti-racheta de la Deveselu!"

Recentele percheziții DIICOT desfășurate în urma unor suspiciuni de spionaj la compania NIS

Petrol, subsidiară a gigantului Gazprom anunță posibile acțiuni de spionaj rusesc, documente secrete despre resursele României, prospecțiuni în format 3D, fiind scoase în afara României de agenții ruși!

Eficiența contraspionajului românesc invită la cunoaștere!

Cine sunt "furnizorii" de informații?

În timp ce atenția românilor este împinsă tot mai departe de problemele reale, respectiv de la prețurile umflate după interesele aduse de tranziție, declarațiile politice conduc la interminabile confuzii!

Pe cine ajută circul din stradă?

Cine are nevoie de soluții?

România normală înseamnă îmbrânceli între demnitari, sărăcie și boală, facturi uriașe, virusuri, tulpini multiplicate, interpretabile declarații de război și spioni "legendari" grădinari sau șoferi în Ambasadele străine?

Războiul din Ucraina obligă la reflecții, așa cum obligă la analiza și capacitatea Kremlinului de a strânge informații secrete!

Cine are nevoie de spioni?

Expulzarea a peste 400 de diplomați ruși de către țările din Uniunea Europeană aduce într-un prim plan al atenției imaginea războiului purtat de serviciile secrete rusești!

Spionii nu au culoare politică, așa cum un spion nu poate fi "abandonat" niciodată la pensie!

În ultimele luni, SUA a expulzat 12 diplomați ruși! Contraspionajul din țările Uniunii Europene să fie motivul celor 400 de expulzări? Ce rol joacă politicul în adoptarea unor astfel de măsuri?

Cu puțin timp în urmă, se vorbea pe culoarele puterii de "Harta spionilor ruși infiltrați în Europa, serviciile secrete americane în colaborare cu cele europene, semnalând o activitate tot mai intensă a GRU, serviciul de informații militare cu misiuni externe al Rusiei, pe teritoriul statelor europene!"

Expulzarea înseamnă confirmarea infiltrării spionilor ruși în instituțiile europene?

În condițiile în care Bulgaria a expulzat 70 de diplomați ruși, Germania a expulzat 40 de diplomați ruși, alți 45 fiind expulzați de Polonia! România a expulzat 11 diplomați ruși!

Analiza de intelligence este esențială pentru anticiparea infiltrării "vrăbiuțelor" în jocul mondial al intereselor pentru resurse și al recrutărilor la vârful conducerii politice!

Informația înseamnă putere!

România mai are interese naționale?

În timp ce România este legată în lanțuri cu datorii pentru următorii 150 de ani, nu pot să nu mă întreb ce ne mai așteaptă?

Câți agenți infiltrați, numiți "cârtițe" se află încă în adormire până la primirea de ordine de la agențiile de spionaj străine?

Cultura de securitate este esențială!

Într-o succesiune de evenimente, riscurile și vulnerabilitățile devin omniprezente!

Unitatea românilor scade de la o zi la alta, așa cum scade și preocuparea pentru a ne păstra tinerii în țară!

Cine gândește la România? Cine mai vorbește despre sacrificiul "oamenilor fără chip" din serviciile secrete? Cine își mai aduce aminte despre ofițerii "vânduți" pentru interese străine?

Destine distruse, familii relocate, detectori sau dezertori apreciați pentru trădarea României?

Manipularea există!

Politicul nu trebuie să existe în munca de informații!

România mai are spioni?

Serviciile de informații trebuie să anticipeze viitorul, așa cum trebuie să prevină infiltrarea "cârtițelor" și a fantomelor!

Imaginația unor "formatori de opinie", identificați "vectori", aduce "vrejul de fasole", cumpărat pe datorie, la rang de realitate, prin aprecieri care zguduie mintea: alimentele sunt cele mai ieftine din Europa; în România se trăiește bine; românii sunt fericiți!!

Cine plătește împrumuturile externe? Cine încasează comisionul?

România încă mai deține resurse!

Cine apară România de spionajul extern?

Cine apară România de trădătorii din interior?

Nu oricine poate să fie spion! Diferența între un spion și un trădător este una colosală! Spionul își riscă viața pentru propria țară, în timp ce trădătorul vinde tot ce poate să vândă pentru propriul interes!

Dacă un trădător se cultivă și se recrutează după ce își primește prețul dorit, un spion nu se "construiește" peste noapte! Iubirea față de patrie, inteligența, sângele rece, puterea de adaptare chiar și în fața morții, toate conturează profilul unui om pregătit pentru sacrificiu!

Experiența în culegerea de informații se dobândește, ca în multe alte profesii, în cel puțin 15 ani de muncă!

Spionii nu se promovează sau ar trebui sa nu se promoveze pe baza de pile, relații și cunoștințe, misiunile operative fiind extrem de dure!

Fără să doresc sa las sens de interpretare cu privire la specificitatea spionilor, caracteristicile psihologice, dar și cele antropomorfice nu pot fi neglijate! Părul încărunțit mult prea devreme poate fi o dovadă a stresului activităților desfășurate în clandestinitate de către "cârtițe" și fantome!

O lume fără spionaj este posibilă?

Spionajul există pretutindeni, furtul de tehnologie fiind o prioritate, așa cum prioritate rămâne accesul la orice tip de informație clasificată ca secret de stat!

Deși atacurile nu lipsesc nici la adresa serviciilor de informații interne, fie că vorbim de Serviciul Român de Informații sau de Serviciul de Informații Externe, România nu se află abandonată în fața spionajului străin, fie acesta și rusesc!

Spionajul poate dezvolta afaceri?

Și totuși, cum a fost posibil ca după 33 de ani de așteptări, România să ajungă la mâna creditorilor străini și să încurajeze cedarea industriei pe mâna investitorilor străini, prin vânzarea preferențială a unor întreprinderi de mare producție, precum IMGB - București, 23 August, Republica, etc?

Complicități sau jocuri politice?

Recenta privatizare a termocentralei Mintia ridica multiple semne de întrebare! Cum este posibil sa fie vândută cu 91 milioane de dolari, după ce au fost investite pentru retehnologizare cel puțin 150 de milioane de dolari?

De ce era nevoie sa fie vândută și aceasta Termocentrală, apreciata drept "una dintre cele mai importante din sectorul energetic românesc"?

Termocentrala Mintia aflată în cadrul Complexului Energetic Hunedoara a fost cumpărată de compania Mass Global Energy Rom, filială a Mass Group Holding, unul dintre producătorii globali de energie, înregistrată în Insula Cayman/Marea Britanie, dar cu sediul central în Amman, Iordania!

Analiza de intelligence nu trebuie neglijată, cu atât mai mult cu cât nimic nu este întâmplător!

Deși cumpărătorul, poate de bună credință, anunță investiții de peste 1 miliard de dolari în modernizarea şi dezvoltarea centralei Mintia în următorii ani, cine poate să explice de ce alte unități industriale, precum anunțata IMGB, dar și Semănătoarea, Fabrica de ciocolata Timpuri Noi, Aversa Obor, Ascensorul București, Fabrica de parfumuri Miraj și alte câteva sute de fabrici, au fost dinamitate și demolate, în condițiile în care Legea obliga investitorii să nu schimbe destinația și să asigure investiții de miliarde de dolari?

Cartierele rezidențiale ridicate pe locul fostelor întreprinderi Vulcan, Berceni, Titan etc. înseamnă progres pentru România sau oportunități pentru un profit exorbitant?

Cine controlează aceste afaceri?

De ce aceste oportunități nu sunt folosite pentru buna dezvoltare a României?

Globaliștii au nevoie de spioni?

Dacă principiul bunei vecinătăți trebuie sa ne deschidă mintea și sufletul, ce facem cu resursele interne ale României?

România mai are fantome operative?

În condițiile în care spionii români trebuie sa rămână conspirați la post, contraspionajul intern din România trebuie să își amplifice măsurile de prevenire a scurgerilor de informații!

De ce mai are România nevoie de spioni?

Spionii României, multi dintre dânșii, au fost scoși din activitate prin "pensionari anticipate", dar la fel de mulți au fost sacrificați în mod nedrept pentru jocurile de interese!

Cum se explică faptul că toți cei 16 ofițeri de informații, spioni ai României, aflați la post, sub acoperire, în SUA, după evenimentele din Decembrie 1989, au devenit cetățeni americani?

Câți însă dintre spionii fantomă, fără protecția acoperii diplomatice, au mai ajuns în țară, știut fiind că măsurile Serviciilor de contraspionaj din țările vizate merg până la anihilarea acestora?

Memoria colectivă nu trebuie ștearsă!

Fără sa îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de Lege, trebuie să ne aducem aminte că istoria nu uită niciodată! Dar cine scrie istoria?

Ce poate să înțeleagă un popor, dacă mai suntem un popor, în condițiile în care iarna bate la ușă, iar preturile la combustibil îngheață deja mintea?

Sa fie o soluție în fața frigului din case faptul că ministrul economiei declară că obișnuiește "să stea în casă îmbrăcat în blugi"?!

Cine conduce România?

Un fost decident, un istoric respectabil, preocupat mai mult de cercetare, declara, în repetate rânduri, cu o voce desprinsa din misterioasele telenovele, ca în anul 1993, a fost nevoit să furnizeze americanilor, respectiv FBI, listele cu numele fantomelor operative și cu spionii României!

Motivul? Răspunsul lovește speranța în normalitate! "Fără acceptarea dialogului cu FBI, ar fi fost dificilă aderarea României la Alianța Transatlantică NATO!"

În mod cert, trădarea este iubită, dar cine iubește trădătorii?

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

