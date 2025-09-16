Anchetatorii români fac percheziții informatice în dosarul fostului șef din serviciile secrete acuzat de spionaj

Procurorul general al României, Alex Florența, a anunțat, în ziua de 16 septembrie 2025, că anchetatorii români efectuează percheziții informatice în dosarul referitor la persoana cu dublă cetățenie (a României și a Republicii Moldova), acuzată că a făcut spionaj și că a transmis informații către serviciul KGB din Belarus.

Procurorul general al României a făcut acest anunț într-o conferință de presă, drept răspuns la întrebarea adresată de un jurnalist cu privire la stadiul în care se află acest dosar.

Procurorul general a fost întrebat de jurnalist ce fel de informații livra suspectul către Belarus și dacă el era în legătură și cu alte persoane din România.

"Este o anchetă în curs, după cum bine știți, cu privire la natura informațiilor acestea, pe lângă datele existente incipient sunt în curs de analiză, pentru că ancheta este în curs. Știu că se efectuează percheziții informatice în acest dosar, prin urmare un tablou complet îl vom putea avea cu privire la ceea ce s-a întâmplat la finalul anchetei DIICOT în acest caz”, a explicat procurorul general al României.

Întrebat din domeniu erau informațiile transmise către Belarus, Alex Florența a răspuns: ”Care privește siguranța națională a României, evident”.

Bărbatul cu dublă cetățenie, în vârstă de 47 de ani, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, ”în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, a fost reținut la Timișoara și apoi a fost arestat preventiv, miercuri, de Curtea de Apel București.

”Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, arăta DIICOT.

Potrivit DIICOT, între anii 2024-2025, suspectul a avut două întâlniri, ambele la Budapesta, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus. Procurorii români au "suspiciuni rezonabile" că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți, către persoana suspectată, pentru serviciile prestate.

SRI a menționat că activitatea din cadrul anchetei a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria. În etapa finală a investigației a existat și sprijinul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova.

Cehia a anunțat și ea expulzarea unui diplomat belarus în legătură cu acest caz.

Luni seară, în Republica Moldova, SIS a confirmat că a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autoritățile din România pe numele unui fost angajat al SIS de rang înalt, care este cercetat pentru trădare, după ce ar fi transmis informații secrete de stat, în formă continuată, unor ofițeri KGB din Belarus.

Potrivit surselor agenției IPN, fostul ofițer de rang înalt din Republica Moldova este Alexandru Bălan, fost adjunct al directorului SIS.

Conform presei din Republica Moldova, Alexandru Bălan a fost numit în funcția de adjunct al directorului SIS în martie 2016, în timpul guvernului condus de Pavel Filip, când viața politică a țării era dominată de Vladimir Plahotniuc, oligarhul căutat acum pentru implicarea în cazul deturnării unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. El a absolvit în anul 2000 Academia de Studii Economice din Chișinău și a fost angajat la SIS.

