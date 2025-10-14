Avertisment fără precedent pentru politicieni, emis de serviciul de informații britanic MI5. Sunt în ținte pentru China Rusia și Iran

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:14
525 citiri
Avertisment fără precedent pentru politicieni, emis de serviciul de informații britanic MI5. Sunt în ținte pentru China Rusia și Iran
politicienii britanic au fost avertizati ca sunt tintele spionajului FOTO Pixabay

Serviciul britanic de informaţii interne MI5 a emis un avertisment public rar, avertizând parlamentarii că sunt ţinta unor operaţiuni de spionaj desfăşurate de China, Rusia şi Iran. Mesajul vine pe fondul tensiunilor diplomatice şi al unui caz de spionaj abandonat recent, şi atrage atenţia asupra riscurilor tot mai mari de infiltrare şi manipulare a proceselor democratice din Marea Britanie.

Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiţi să renunţe la procesul a doi britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei asupra membrilor parlamentului, deoarece guvernul britanic nu a furnizat dovezi care să demonstreze că Beijingul reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

MI5 a avertizat politicienii şi personalul acestora să fie atenţi la spioni care încearcă să obţină informaţii de la ei prin şantaj sau atacuri de phishing, cultivând relaţii pe termen lung şi profunde cu ei sau făcând donaţii pentru a le influenţa deciziile.

„Când state străine fură informaţii vitale din Marea Britanie sau manipulează procesele noastre democratice, ele nu doar ne afectează securitatea pe termen scurt, ci erodează fundamentele suveranităţii noastre”, a declarat directorul general al MI5, Ken McCallum.

MI5 a îndemnat politicienii să „ţină evidenţa interacţiunilor sociale ciudate”, inclusiv cererile frecvente de întâlniri private, şi să fie atenţi dacă există „flattery” (flatare) evidentă.

Cazuri repetate de spionaj din partea Chinei

În comentariul care însoţeşte sfatul adresat membrilor parlamentului, McCallum a spus: „Toţi cei care citesc acest ghid sunt profund preocupaţi de rolul pe care îl joacă în democraţia britanică. Luaţi măsuri astăzi pentru a o proteja – şi pentru a vă proteja pe voi înşivă”.

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susţinând că aceasta era „implicată în activităţi de interferenţă politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez. Avertismentul a fost distribuit parlamentarilor de către preşedintele Camerei Comunelor, care a declarat că MI5 a descoperit că Lee „a facilitat donaţii financiare către parlamentari în funcţie şi aspiranţi la funcţia de parlamentar în numele unor cetăţeni străini cu sediul în Hong Kong şi China”.

Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-şi reabilita numele, dar a pierdut procesul.

Deşi premierul britanic Keir Starmer a încercat să dezgheţe relaţiile cu China de la preluarea mandatului, anul trecut, Londra şi Beijingul şi-au adresat în repetate rânduri acuzaţii de spionaj, serviciile de securitate britanice avertizând asupra încercărilor Chinei de a se infiltra în comunităţile politice şi de afaceri.

În cazul procesului recent abandonat, ambasada Chinei la Londra a declarat într-un comunicat: „Am subliniat încă de la început că acuzaţia potrivit căreia China ar fi instruit persoanele britanice relevante să „fure informaţii secrete britanice” este în întregime fabricată şi reprezintă o calomnie răuvoitoare, pe care o respingem cu fermitate”.

NATO pierde teren în Arctica, în timp ce Rusia își consolidează pozițiile, avertizează experții
NATO pierde teren în Arctica, în timp ce Rusia își consolidează pozițiile, avertizează experții
În eventualitatea unui conflict militar deschis între Rusia și NATO, regiunea Arctică s-ar putea transforma rapid într-un front central. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale unei...
Țările baltice se pregătesc pentru o evacuare masivă a populației în caz de invazie a Rusiei
Țările baltice se pregătesc pentru o evacuare masivă a populației în caz de invazie a Rusiei
Estonia, Letonia și Lituania planifică operațiuni pe scară largă de evacuare a populației, cu mobilizarea potențială a sutelor de mii de persoane, în eventualitatea intensificării...
#spionaj, #Marea Britanie, #politicieni, #avertisment, #China, #Rusia, #Iran , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
IS-TO-RI-E: tara cat judetul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele de telefon private ale unor personalități precum Donald Trump jr și prim-ministrul Australiei au fost publicate pe un site american
  2. Efectul de bumerang al politicii fiscale impuse de Donald Trump. Taxele vamale sufocă companiile și consumatorii americani
  3. Biden îl felicită pe Trump pentru acordul de încetare a focului în Gaza. „Vor avea în sfârşit şansa de a-şi reconstrui vieţile”
  4. Mai mulți agenți ruși au fost arestați în Odesa și Liov pentru operațiuni de sabotaj. Filmau atacurile și le raportau superiorilor din Rusia
  5. Donald Trump, laude deșănțate la adresa unor lideri apropiați. Viktor Orbán a beneficiat de cele mai multe elogii: "Ești fantastic"
  6. Avertisment fără precedent pentru politicieni, emis de serviciul de informații britanic MI5. Sunt în ținte pentru China Rusia și Iran
  7. Cele 3 autostrăzi esențiale pentru Moldova. Care e stadiul lucrărilor și proiectele ce riscă mari întârzieri. Probleme de finanțare
  8. Ce este, de fapt, „războiul hibrid” și cum se manifestă în țările atacate. Un general român a definit conceptul: „Combină subtil aceste mijloace”
  9. Flancul estic al NATO, gata de o idee fenomenală contra lui Putin: E momentul să băgăm Rusia în mlaștină, strategie surpriză
  10. Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale