Șase bulgari, condamnați în Marea Britanie pentru spionaj în favoarea Rusiei. Pensiunea de undea acționau era o adevărată „Peșteră a lui Aladdin”, înțesată cu tehnologie avansată

Mai multe celule de spionaj rusești sunt la pândă în Marea Britanie, a avertizat un șef al luptei antiteroriste, în timp ce șase bulgari au fost condamnați pentru spionaj în favoarea Kremlinului.

Rețeaua de spioni primea ordine direct de la Moscova și era condusă de la o pensiune din Great Yarmouth, dotată cu tehnologie sofisticată de supraveghere.

Agenții au transmis secrete Rusiei timp de aproape trei ani, spionând o bază aeriană americană din Germania și urmărind opozanți ai statului - pe unii dintre ei plănuind să îi prindă în „comploturi capcană”, să îi răpească și chiar să îi ucidă.

Dominic Murphy, comandantul Scotland Yard, a declarat că o cincime din forțele de poliție antiteroriste britanice sunt dedicate în prezent combaterii unui val de amenințări susținute de state ostile.

Iar această celulă de spionaj care pândește în suburbii este doar un exemplu al serviciilor de informații ruse care folosesc agenți delegați pentru „fluxul lor de activități secrete și sabotaj“, a avertizat el.

„Realitatea este că aceasta nu va fi singura activitate pe care Rusia o desfășoară aici, în Marea Britanie, și am văzut și alte perturbări aici în ultimele luni“, a adăugat dl Murphy, șeful comandamentului antiterorism.

Vania Gaberova, 30 de ani, Tihomir Ivancev, 39 de ani, și Katrin Ivanova, 33 de ani, au fost găsiți vinovați de conspirație în vederea spionajului în favoarea Rusiei după un proces de trei luni.

Conducătorul lor, Orlin Roussev, 46 de ani, subalternul acestuia, Biser Dzhambazov, 43 de ani, și Ivan Stoyanov, 32 de ani, au pledat deja vinovați pentru încălcarea Legii Secretelor Oficiale.

Toți agenții riscă pedepse cu închisoarea pe termen lung.

Activitățile lor bine finanțate s-au desfășurat în Londra, Viena, Valencia, Muntenegru și Stuttgart, iar cele două femei erau destinate să participe la mai multe „capcane amoroase” (numite capcane cu miere), potrivit procesului desfășurat la Old Bailey.

Mai mult de 200.000 de lire sterline au fost trimise de către șeful lor, omul de afaceri fugar Jan Marsalek, din Moscova, pentru finanțarea operațiunilor, care au fost planificate prin 80.000 de mesaje schimbate cu Roussev pe Telegram.

