Cum ne dăm seama dacă ne ascultă serviciile secrete?

Experiență din teren demonstrează că teoria "zgomotelor pe fir", în timpul unei convorbiri telefonice, este falsă, tehnica fiind cu mult mai performantă!

În fapt, interceptarea este posibilă oriunde și oricum, în temeiul legii, vreau să cred! Din nefericire, însă, poveștile cu privire la microfoanele ascunse în mașină sau în dormitor creează presiune psihică, de la "spionită" care alterează echilibrul psihic, asociată cu un ușor "sindrom paranoia", până la transformarea unor oameni normali în agenți infiltrați sau dublii cu "misiuni divine"!

În mod cert, teama de a fi ascultat pe fir amplifica angoasa, dublează anxietatea și poate naște monștri!

Cine se teme, însă, de serviciile secrete?

https://youtu.be/77MXatMrHUQ

Trădătorii nu au o misiune ușoară!

Serviciile de informații sunt omniprezente, așa cum permanente rămân și interesele unor țări pentru spionajul tehnico-științific!

Unde ar fi fost astăzi România dacă nu ar fi fost trădată?

Spionajul are drept adversar contraspionajul!

Ce rol revine contraspionajului și cât de necesara este interceptarea în anticiparea comportamentului unui agent legal sau clandestin?

Serviciile de spionaj nu pleacă niciodată în concediu!

Cârtițele – agenții adormiți, prietenii văzuți și nevăzuți, ofițerii de informații, spionii și casele conspirative, agenții infiltrați, ofițerii de caz, cafenelele retrase și agenții dubli obligă la reflecții!

Ads

Dacă un spion cu acoperire legală este arestat în timpul legăturii cu agenții, nerecunoașterea asigura supraviețuirea?

Să fie adevărat că spionii trăiesc printre noi?

Cât de important este să știi să "controlezi strada"?

În iulie 1978, un înalt responsabil din Direcția de Informații Externe a României, generalul Ion Mihai Pacepa fuge în Statele Unite ale Americii, alegând, potrivit propriei declarații, să ceară azil politic în loc să demisioneze și să devină un disident pentru că: "nu a vrut să putrezească în închisoare"! Condamnat la moarte în contumacie, în urma unui proces care a durat doua ore, generalul Ion Mihai Pacepa rămâne un subiect deschis pentru analiza de profil psihologic specific unui iubitor de țară sau specific unui trădător!

Cât a plătit România pentru fuga generalului Ion Mihai Pacepa?

Spionajul român a fost practic dezmembrat, zeci de ofițeri superiori și generali fiind îndepărtați din funcții, alături de alți 22 de ambasadori rechemați în țară, fără să mai amintim de fantomele operative, agenții clandestini sau de cârtițele infiltrate la cel mai înalt nivel în administrația americană!

Ads

Ce am învățat însă din lecțiile cu privire la racolarea unor posibili trădători, în condițiile în care, în decembrie 1989, după executarea președintelui Nicolae Ceaușescu, toți spionii României, 16 ofițeri de informații, știuți și poate unii nevăzuți, aflați în misiune în SUA, au fost racolați de serviciile secrete americane și au devenit cetățeni americani? Pentru ce fapte au primit aceștia cetățenia și protecția statului american?

Ce înseamnă când un înalt oficial al statului român declară că: "nu am putut să îi acuzăm de trădare pe ofițerii dezertori pentru că erau cetățeni americani"?

Trădarea de țara este dovadă loialității celor aleși față de cei puternici?

Să fie ezitarea unui stat de a-și pedepsi trădătorii o dovadă de independență?

Cine iubește trădarea, iubește și trădătorii?!

Trădarea nu poate fi spălată, așa cum nici trădătorii de țară nu pot fi așezați lângă eroi! Analiza de Intelligence își spune cuvântul! Anticiparea unor comportamente se face pe bază de probe!

Cât de necesară este legitimarea trădării drept un act patriotic?

Ads

După 45 de ani de la fuga generalului Ion Mihai Pacepa, cine are interesul să folosească reactivarea, recompensa și șantajul pentru deschiderea unor dosare de obiectiv cel puțin din perspectivă istorică?

Întâmplător sau nu, Spy Master invită la cunoștere pe HBO Max!

Acțiunea se desfășoară în 1978! Personajul Victor Godeanu surprinde prin libertatea mișcării în Ambasada SUA!

În 1978, cine era consilier personal al președintelui României și director adjunct al Direcției de Informații Externe? Generalul Mihai Pacepa? Victor Godeanu alias Mihai Pacepa?

Cât de mult ficțiunea umbrește realitatea? Poate fi numit spion un ofițer care nu a recrutat niciodată un agent?

Despre morți numai de bine, dar istoria nu uită sau ar fi bine să nu uite!

Cine își dorește extragerea din controversata galerie a trădătorilor de țară?

Să fie adevărat că fiecare om are prețul lui?

Ce înseamnă jurământul față de țară depus de un ofițer de informații? Jurământul este pentru Comandantul suprem, vremelnic fixat în scaunul puterii sau pentru România?

Ads

"Spy Master" merita vizionat, dar cu "ochii minții"! Surprizele nu vor întârzia să apară, cu atât mai mult cu cât casa conspirativa, paradoxal cu o singură intrare, contrar practicii existente, era supravegheată de ofițerii germani STASI! Diletantism operativ sau absența profesioniștilor consilieri, nuanțe și subtilități, interese comune sau "dragoste la prima vedere", potrivit jargonului spionilor?

Viață ne împinge mai departe!

Cine își mai aduce aminte, însă, și de spionii României, de oamenii fără "față", ofițeri de informații, funcționari "simpli" întâlniți pe stradă, care și-au sacrificat viață și familia pentru o Românie frumoasș? Respect și recunoștință!

România încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Ads

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.