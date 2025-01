Cum a ajuns spionajul chinez la Palatul Buckingham? Scandalul de proporții în Marea Britanie continuă

Un nou scandal zguduie Marea Britanie, după ce autoritățile au descoperit legături între un presupus spion chinez și cercuri apropiate familiei regale. Ancheta, anuntata in "Open Sources", scoate la iveală implicarea unui cetățean chinez, suspectat de activități de spionaj, care a reușit să se infiltreze în cercuri influente, inclusiv în anturajul prințului Andrew, fratele regelui Charles.

Astfel, potrivit unor documente ale guvernului britanic, un cetățean chinez identificat sub numele oficial H6, în vârstă de 50 de ani, este suspectat de activități controversate în Marea Britanie. Acesta a lucrat anterior ca funcționar public în China, iar după mutarea în Regatul Unit și-a înființat propria afacere. H6 este descris drept „un confident apropiat” al prințului Andrew, fratele regelui Charles, și a participat la numeroase evenimente publice, inclusiv la petrecerea aniversară a prințului din 2020.

Întrebat despre cazul spionului chinez,prim-ministrul Keir Starmer "a refuzat să comenteze direct, dar a evidențiat progresele înregistrate în relațiile bilaterale cu Beijingul".

Potrivit "Open Sources", prim-ministrul Keir Starmer, care a subliniat că administrația sa urmărește o resetare a relațiilor cu China, a declarat că guvernul „rămâne preocupat de provocarea pe care o reprezintă China”.

De când astfel de cazuri "sensibile" sunt rezolvate in presa?

Sa fie acest caz o vulnerabilitate a serviciului intern de informatii MI5 sau un apel pentru consolidarea cooperarii internationale in cadrul "Five Eyes" si INTERPOL?

Ads

De-a lungul istoriei, au existat numeroși spioni celebri care au jucat un rol semnificativ în conflictele internaționale, în războaiele reci sau în spionajul economic. Aceștia sunt adesea personaje enigmatice, ale căror acțiuni au influențat istoria, iar unele dintre poveștile lor sunt încă studiate pentru lecțiile despre loialitate, trădare și pericolele implicate în activitățile de spionaj.

Spionajul este, în general, considerat ilegal, deoarece presupune obținerea de informații fără consimțământul celor vizați și poate duce la conflicte internaționale sau violarea unor drepturi fundamentale. Totuși, spionajul este o practică obișnuită între națiuni sau corporații, având în vedere obiectivele de securitate sau competitivitate.

Ads

Informatia inseamna putere!

Gresea, oare, Sunt Tzu, cand aprecia ca „un lider inteligent folosește diverse categorii de spioni pentru a aduna informații și a anticipa mișcările adversarului, iar cunoașterea prealabilă nu poate fi obținută de la spirite, zei sau analogii din trecut; trebuie obținută de la oamenii care cunosc situația?

Serviciile de spionaj ale Chinei sunt extrem de bine organizate și sunt conduse de diverse agenții guvernamentale care au ca scop protejarea intereselor naționale ale Chinei, precum și extinderea influenței sale pe plan internațional. In acest sens, ministerul Securității Publice (MPS) are un rol esențial în spionajul intern și în combaterea activităților de spionaj din afaceri interne. MPS este responsabil pentru supravegherea activităților suspecte în China și pentru monitorizarea populației. De asemenea, coordonează activitățile de infiltrare și de colectare a informațiilor interne.

Trebuie retinut si faptul ca MSS este principalul serviciu de informații externe al Chinei, fiind responsabil pentru spionajul internațional, activitățile de contraspionaj și protejarea securității naționale. MSS joacă un rol central în spionajul economic, cibernetic și militar, fiind implicat activ în obținerea de informații din diverse domenii, inclusiv prin metode de spionaj cibernetic sau prin agenți umani.

Ads

Considerand ca MSS a fost implicat în diverse scandaluri de spionaj și este considerat un actor cheie în colectarea de date sensibile din întreaga lume, cat de implicat a fost acesta prin infiltrarea "omului de afaceri" chinez in anturajul printului Andrew, fratele regelui Charles?

China are, de asemenea, un număr considerabil de grupuri de hackeri cibernetici, care sunt suspectate de a fi susținute de stat sau de a opera sub coordonarea acestuia. Grupuri precum APT10 și APT1 sunt considerate a fi legate de guvernul chinez și sunt implicate în spionajul cibernetic pentru furtul de informații sensibile din domenii precum tehnologia, energia, militarii sau domeniul economic. Aceste atacuri cibernetice sunt utilizate pentru a fura date despre companii, guverne sau instituții internaționale.

Ads

În paralel cu agențiile oficiale de spionaj, Partidul Comunist Chinez (PCC) controlează propriile structuri interne de securitate care sunt implicate și în activități de supraveghere și infiltrare. Acest departament are rolul de a proteja Partidul și de a preveni orice activitate disidentă, fiind responsabil și pentru controlul informațiilor interne, prin diverse forme de spionaj asupra propriei populații sau asupra unor entități politice din afaceri și guverne străine.

Un loc deosebit revine Armatei Populare de Eliberare (PLA) – Direcția de Informații a PLA

PLA are o unitate specializată în spionajul militar, Direcția de Informații (J-2), care este responsabilă pentru colectarea de informații privind capabilitățile militare ale altor state. Spionajul militar chinez vizează obținerea de date privind strategii, tehnologii de apărare, dotări și poziționarea trupelor inamicilor. Aceste activități sunt esențiale pentru susținerea obiectivelor de securitate națională și pentru planificarea unor eventuale conflicte.

Ads

Rețelele chineze de spionaj sunt foarte active în domeniul cibernetic, utilizând tehnici avansate de hacking și phishing pentru a fura informații sensibile. Aceste atacuri vizează adesea guvernele străine, companiile mari și organizațiile internaționale.

Agenții chinezi se infiltrează adesea în companii străine prin diverse metode, inclusiv prin recrutarea de angajați sau prin interacțiuni economice sau academice. De exemplu, multe universități din afaceri și tehnologie au fost acuzate că sunt utilizate ca “porți de intrare” pentru informații.

Chinezii sunt omniprezenti in intreaga lume, interesele Chinei fiind mai presus de orice alte interese!

China este acuzată frecvent de spionaj industrial și de furt tehnologic, în special în domeniul cercetării și dezvoltării. Scopul principal este obținerea de informații care să sprijine progresul tehnologic al Chinei, cum ar fi domenii precum inteligența artificială, telecomunicațiile, semiconductoarele, biotehnologia sau chiar tehnologiile de apărare. De exemplu, atacurile cibernetice pentru a fura brevete, software, date comerciale și inovații sunt o practică frecvent întâlnită.

Ads

In conditiile in care serviciile de spionaj ale Chinei sunt diverse și foarte bine coordonate, având la dispoziție o gamă largă de metode de colectare a informațiilor, de la spionajul cibernetic până la recrutarea de agenți, ce au facut serviciile interne de informatii ale Marii Britanii, respectiv MI 5 pentru "protectia" informativa a printului Andrew?

Serviciile secrete britanice sunt agențiile guvernamentale care se ocupă cu colectarea de informații, securitatea națională și protejarea intereselor Regatului Unit atât în plan intern, cât și internațional. Aceste agenții sunt esențiale în protejarea țării împotriva amenințărilor externe și interne, cum ar fi terorismul, spionajul, crima organizată și alte riscuri de securitate. Cele mai importante servicii secrete britanice includ MI5, MI6 și GCHQ. Fiecare dintre aceste agenții are atribuții și domenii de acțiune specifice, dar colaborează strâns în scopuri de securitate națională.

Cele trei agenții lucrează frecvent împreună în cadrul unui sistem complex de cooperare interinstituțională pentru protejarea securității naționale a Marii Britanii. De exemplu, MI5 ar putea investiga o amenințare internă, în timp ce MI6 ar putea urmări aceleași amenințări din afaceri externe. GCHQ, pe de altă parte, furnizează suport prin interceptarea comunicațiilor și analiza datelor, contribuind la operațiunile desfășurate de MI5 și MI6.

Ads

MI5 este agenția de securitate internă a Regatului Unit, responsabilă pentru protejarea statului împotriva amenințărilor interne, precum terorismul, spionajul și extremismul. MI5 se concentrează pe securitatea internă și pe prevenirea activităților subversive care pot pune în pericol siguranța națională, respectiv: combaterea terorismului intern, inclusiv amenințările extremiste și fundamentalismele islamiste; prevenirea și investigarea spionajului intern; protejarea infrastructurilor sensibile și a oficialităților de stat etc.

MI6 este agenția de informații externe a Regatului Unit, responsabilă pentru colectarea de informații din afaceri externe, dar si cu misiuni pentru colectarea de informații despre guverne străine, organizații teroriste și grupuri criminale internaționale; ezvoltarea de agenți sub acoperire și infiltrarea în organizațiile inamice; supravegherea și contracararea amenințărilor externe, inclusiv prin interceptarea comunicațiilor și a activităților militare.

GCHQ (Government Communications Headquarters) este agenția de interceptare a comunicațiilor și de securitate cibernetică a Regatului Unit. GCHQ este responsabilă pentru monitorizarea și protejarea comunicațiilor electronice și pentru combaterea amenințărilor cibernetice la adresa securității naționale.

Apreciind experienta principalelor agentii de informatii din Marea Britanie, MI5, MI6 și GCHQ, cum poate fi explicat "incidentul de securitate" din familia regelui Charles?

In acest caz, sa fie vorba de mobilizarea atentiei in sensul pregatirii cetatenilor britanici in fata amenintarilor? Cat de adevarat este ca acest subiect, "transpirat" mult prea usor in presa, poate fi o dovada ca spionajul chinez a ajuns inclusiv la Palatul Buckingham?

Asa cum am mai spus, spionajul a devenit o arta! Prevenirea si combaterea amenintarilor necedita cooperarea internationala pentru schimbul de informatii, asa cum exista "Five Eyes.

Alianta de spionaj între Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă este considerată una dintre cele mai puternice rețele de schimb de informații din lume.

MI5 și MI6 lucrează, de asemenea, cu agențiile internaționale de combatere a crimei, cum ar fi INTERPOL și Europol, pentru a monitoriza și combate amenințările transnaționale.

Cu toate acestea, "scandalul Snowden" obliga la reglectii! Cine spioneaza sau cine este tinta actiunilor de spionaj? Edward Snowden, fost angajat al Agenției Naționale de Securitate a SUA, a dezvăluit în 2013 informații privind supravegherea globală, inclusiv a activităților desfășurate de GCHQ. Aceste dezvăluiri au ridicat întrebări despre amploarea monitorizării comunicațiilor private.

Daca in politica moralitatea nu isi afla locul, cat de mult conteaza onestitatea in spionaj?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads