Posibilă scurgere de informații la Premiul Nobel pentru Pace. „Este foarte probabil să fie vorba despre spionaj”

Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 22:35
96 citiri
Maria Machado FOTO Wikipedia
Șansele ca Maria Machado să câștige au înregistrat o creștere de la 3,75% până la aproape 73% în câteva ore, în noaptea de joi spre vineri, pe platforma de pariuri predictive Polymarket.
Niciun expert, nici media nu îi menționase totuși numele printre favoriții premiului Nobel, anunțat după câteva ore la Oslo.
'Este vorba foarte probabil de spionaj', a declarat directorul Institutului Nobel, Kristian Berg Harpviken, pentru canalul de televiziune norvegian TV2.
'Nu este un secret pentru nimeni că Institutul este victima spionajului', a afirmat el, adăugând că 'acesta durează de decenii'.
'Este evident că instituția interesează actori dornici să obțină informații, fie că este vorba de state sau de alte organizații', a declarat el. 'Motivațiile pot fi în același timp politice și economice'.
Harpviken a precizat că Institutul va desfășura o anchetă. 'Dacă va fi necesar, vom întări și mai mult securitatea', a adăugat el.
Un număr extrem de limitat de persoane cunoșteau dinainte numele laureatului ales de cei cinci membri ai Comitetului Nobel.
În trecut, nume neașteptate de pretendenți au apărut în media norvegiene, alimentând speculațiile despre eventuale scurgeri de informații. Dar nu a mai fost cazul în ultimii ani.
Maria Corina Machado, lidera opoziției politice venezuelene, exclusă din cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, a fost recompensată 'pentru munca sa neobosită în favoarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație', a declarat Comitetul.
Premiul Nobel pentru Pace este râvnit de mult timp de către președintele american Donald Trump. Prin alegerea acestei laureate, Casa Albă a estimat că Comitetul Nobel a făcut să treacă 'politica înaintea păcii'.
