Franța expulzează șase presupuși spioni ruși care operează „sub acoperire diplomatică”

Ministerul francez de externe a anunțat luni, 11 aprilie, că expulzează șase agenți ruși suspectați că lucrează ca spioni „sub acoperire diplomatică” în țară.

„În urma unei investigații foarte îndelungate, Direcția Generală de Securitate Internă (DGSI) a dezvăluit duminică, 10 aprilie, o operațiune clandestină desfășurată de serviciile ruse de informații pe teritoriul nostru”, se arată într-un comunicat, adăugând că activitățile celor șase Rușii, care acum au fost desemnați ca „persona non grata”, au fost „contrari intereselor noastre naționale”, scrie CNN.

Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin i-a felicitat într-un tweet pe agenții de securitate francezi implicați care „au împiedicat o rețea de agenți ruși clandestini care lucrează împotriva intereselor noastre”.

