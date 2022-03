Spioanele din Rusia învățate să seducă și să facă dragoste cu inamicii. "Trebuie să fii și cel mai bun la sex"

Aliia Roza are 37 de ani, s-a stabilit în SUA, unde lucrează pentru o agenție de PR, dar a dezvăluit că a a lucrat și ca spion pentru Rusia în trecut.

Născută în URSS, tânără a fost instruită la o academie militară din Moscova, unde a învațat tehnici speciale, încă de la vârsta de 18 ani.

"Bunicul meu este un erou național al celui de-al Doilea Război Mondial și chiar și numele său este scris pe monumentul din Stalingrad. Deci este o chestiune importantă pentru familia noastră. Este o mare moștenire. Am studiat acolo și apoi am avut câteva misiuni menite să protejeze oamenii și țara de drogurile venite din Afganistan", a spus Aliia Roza în The Sun.

Totodată, rusoaica a povestit cum a fost intruită de șefii săi să facă sex și să folosească tehnicile de seducție pentru a-și îndeplini misiunea cât mai ușor.

"Ne-au arătat cum să seducem, să manipulăm, să convingem oamenii, cum să tragem cu diferite tipuri de arme, cum să facem arte marțiale, practic să fim un soldat perfect pe teren.

Aș putea învăța orice femeie cum să facă un bărbat să se îndrăgostească de ea și să o ceară în căsătorie. Intrigă. Secret. Mister. Dar trebuie să fii și cel mai bun la sex. Ne-au învățat asta la academie. Nu doar ne-au spus, ci ne-au arătat. Modul de seducție este o strategie planificată și necesită timp și necesită acțiuni pas cu pas", a mai dezvăluită ea.

Aliia Roza a ajuns în SUA după ce a fost desconspirată în urma unei misiuni și, astfel, a fost nevoită să plece din Rusia.

