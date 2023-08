Un denunțător dezvăluie planul secret al lui Putin: Cum infiltrează câte un cal troian, acolo unde nimeni nu se așteaptă

Un străin de 23 de ani, care a studiat la Universitatea TUDN de la Moscova, a făcut dezvăluiri despre planurile secrete ale lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin mută în liniște piesele sale de șah pe scena geopolitică a Occidentului, infiltrând câte un cal troian în guvernele din Europa.

Rusia ”plantează spioni spălați pe creier în guvernele străine”, semințele fiind semănate chiar înainte de invazia Ucrainei, în diverse țări din Balcani, potrivit Metro.

O parte a planurilor secrete ale Kremlinului implică ”educarea” studenților străini din Rusia și plantarea lor în instituții guvernamentale din țara lor natală, în state precum Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord și Bosnia.

Petar Tanev, care s-a născut în Bulgaria, dar a locuit la Moscova timp de 13 ani, a povestit pentru sursa citată despre încercările Rusiei de a-l recruta pentru a răspândi propagandă „răuvoitoare” anti-UE și NATO. Tânărul de 23 de ani deține o licență în relații internaționale de la Universitatea RUDN – cândva considerată un „Oxford” al Rusiei.

Cu câteva luni înainte de absolvire în 2022, Petar a fost invitat de un coleg bulgar într-o călătorie în Crimeea anexată, ca parte a unui proiect de organizare a unor evenimente menite să influențeze peninsula Balcanică.

El a spus: „Studenții ca mine sunt toți agenți potențiali în ochii Kremlinului. Eu și un coleg din Serbia am fost invitați să participăm la un proiect de formare a legăturilor între studenții din Balcani și Crimeea.

„Persoana care ne-a invitat a fost un mare lobbyist. Mi-a spus că am un viitor strălucit reprezentând Bulgaria în Rusia, sau invers. Știa deja că am o cetățenie dublă. Acesta este un exemplu real al modului în care îi interesează pe oameni. Mi-a cerut să adun și alți bulgari, dar și sârbi și macedoneni, care locuiesc și învață în Rusia pentru a-i invita și pe ei în Crimeea”.

Odată recrutat de Kremlin, greu mai poți scăpa

„Nu am spus nimic, nu am vrut să recunosc că sunt deschis împotriva regimului de la Kremlin. Acest om a început să mă sune în fiecare zi, dar pur și simplu l-am ignorat. Am vorbit cu colegul meu, cel care a fost recrutat cu mine, și i-am spus că există niște legături evidente cu agențiile de spionaj din Rusia”, a spus tânărul absolvent bulgar.

Acest lucru vine după scandalul de spionaj de săptămâna trecută, în care trei bulgari au fost arestați în Marea Britanie, dezvăluind doar amploarea reală a activităților Kremlinului în interiorul Bulgariei.

Potrivit lui Petar, „sute” de tineri din țara lui călătoresc în Rusia pentru studii superioare. El a comparat chiar sistemul cu propaganda produsă de Joseph Goebbels, principalul propagandist al Partidului Nazist din Germania în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pentru a combate infiltrarea, el a cerut guvernului bulgar să restrângă sever angajarea persoanelor care au studiat în Rusia în ultimii trei ani sau sunt înscrise acolo acum la studii.

„În numele suveranității și securității Bulgariei, guvernul ar trebui să aibă un proces foarte intens de verificare a unei persoane, care a absolvit o universitate rusă în momentul în care a început războiul”, a subliniat Petar.

Petar a spus că odată ce sunt „aspirați”, nu mai există „întoarcere”, deoarece este dificil să scapi. Mai mult, agențiile internaționale de securitate au informații atunci când cineva este pe statul de plată al Kremlinului, a subliniat el.

