"Ilegalii" adânc infiltrați de Rusia pentru a spiona. Aparent oameni model, erau vecini la Moscova cu cel mai infam general GRU

Un cuplu de ruși care trăiește în Suedia de peste 20 de ani a fost reținut săptămâna această după o acțiune spectaculoasă a forțelor de ordine.

Cei doi, proprietari ai mai multor afaceri și aparent cetățeni normali și responsabili, sunt acuzați că spionează de ani de zile în favoarea Rusiei. Principalul acuzat este soțul, care a și rămas în arest.

O investigație a jurnalistului bulgar Christo Grozev, de la publicația Bellingcat, a relevat legături ale pseudo-cetățeanului suedez la vârful serviciilor secrete ruse.

Soțul, soția și un membru al familiei au fost înregistrați, în octombrie 1999, an în care au emigrat în Suedia, ca proprietari ai unui apartament din Moscova situat pe strada Zorge, la numărul 36.

Nu este clar dacă au locuit vreodată în apartament, deoarece cuplul s-a mutat în Suedia, conform informațiilor oficiale, la scurt timp după aceea.

"Clădirea în care se află apartamentul este plină de rezidenți interesanți. Numărul apartamentului cuplului arestat în Suedia este 282. Chiar pe același coridor se află apartamentul 288, casa lui Denis Sergeev, unul dintre cei trei agenți GRU care au participat la acțiunea de otrăvire a lui Serghei Skripal, dublul agent ucis în Anglia la ordinul Kremlinului.

Generalul-maior Andrei Averianov, șeful unității 29155 a GRU, responsabile cu sabotajul și asasinatul clandestin și aflată în spatele exploziilor și otrăvirilor multiple înregistrate peste hotare în era Putin, inclusiv de otrăvirile lui Skripal și Emelian Gebrev, este de asemenea rezident în aceeași clădire", arată Eliot Higgins, coordonator al platformei de investigații Bellingcat.

Generalul-maior Andrei Ilcenko, legat de operațiunile de dezinformare ale GRU, locuiește și el în aceeași clădire de apartamente, împreună cu mulți alți membri ai Unității 29155.

Potrivit documentelor de la Tribunalul Suedez și de la poliție, soțul reținut în Suedia ar fi început activități de informații împotriva SUA în 2013, iar apoi împotriva Suediei în iulie 2014.

Cuplul deținea o serie de companii în Suedia, inclusiv societăți care se ocupau cu echipamente pentru nave și aeronave, computere și servicii IT, dezvoltarea de programe și finanțare a proiectelor comerciale.

"Timp de mai mulți ani, una dintre aceste companii a fost de fapt controlată de un colonel pensionar al GRU, printr-o societate cu sediul în Cipru. Bărbatul, acum în vârstă de 70 de ani, a permis să fie intervievat sub numele complet în urmă cu câțiva ani în cartea „GRU. În luptă cu răul de jumătate de secol”.

Cu mulți ani mai devreme, numele său a apărut în Statele Unite: în timpul unei audieri în Senat în 1983, un senator a cerut să i se prezinte o listă cu toți diplomații sovietici care, în perioada 1974-1983, fuseseră expulzați pentru spionaj, din toate țările lumii.

Cuplul reținut are, de asemenea, o legătură de familie cu un fost lider al serviciilor secrete suedeze. Bărbatul a lucrat ca șef al Serviciului de Securitate și Informații Militare, MUST, timp de câțiva ani. Legătura de familie dintre cuplu și fostul șef MUST a fost stabilită după ce acesta a ieșit la pensie", mai arată oficialul de la Bellingcat.

Serghei Skvorțov (59 de ani) și Elena Koulkova (58 de ani) sunt numele celor doi ruși reținuți de autoritățile suedeze.

"Una dintre persoanele înregistrate ca proprietar al apartamentului din Moscova a fost fiica Elenei Koulkova. Tânăra este membră în consiliul de administrație al unei companii suedeze împreună cu deținutul Skvortsov. Fiica a împărțit un apartament în Suedia cu fiul fostului șef al serviciilor de informații militare suedeze, cel mai probabil cei doi căsătorindu-se", mai arată Bellingcat.

Imediat după descinderea forțelor speciale suedeze, vecinii rușilor s-au arătat adânc surprinși de acuzațiile de spionaj vechiculate la adresa celor doi. Vecinii i-au descris drept sociabili, deschiși la comunicare, greu de suspectat de fapte anti-Suedia.

Cuplul de spioni arestat în Suedia face parte, cel mai probabil, din sistemul de "ilegali" al Rusiei, tipul de spioni concepuți în timpul Războiului Rece de către Rusia sovietică. Conceptul presupune că agenții, pregătiți anterior în Rusia temeinic pentru acțiuni de spionaj și supraviețuire, sunt introduși în țara țintă pe diverse căi.

Uneori, plasarea spionilor presupune falsificarea completă a biografiei, până în punctul care apar în registre ca fiind născuți în țara unde sunt trimiși pentru spionaj.

"Ilegalii" devin cetățeni ai țării-țintă, învață limba și cultura locală, se amestecă perfect "în peisaj".

De exemplu, cuplul arestat ieri în Suedia coordona o afacere de import-export. Vecinii contactați de publicația Aftonbladet spun că erau drăguți, volubili, salutau întotdeauna, dar erau destul de puțin disponibili pentru interacțiuni sociale mai intime.