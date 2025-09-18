Trei persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete ruseşti au fost arestate. Ce au descoperit poliţiştii britanici

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 17:09
166 citiri
Trei persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete ruseşti au fost arestate. Ce au descoperit poliţiştii britanici
Identitățile unor agenti, spioni și lucrători din forțele speciale au fost deconspirate FOTO Pixabay

Poliția britanică a arestat joi trei persoane suspectate de colaborare cu un serviciu de informații străin, precizând că ancheta are legătură cu Rusia.

Cei trei, doi bărbați în vârstă de 41 și 46 de ani și o femeie de 35 de ani, au fost arestați în Essex, la est de Londra, fiind acuzați de infracțiuni în temeiul Legii privind securitatea națională, care a fost adoptată în urmă cu doi ani pentru a oferi noi competențe în combaterea amenințărilor din partea statelor străine.

„Prin activitatea noastră recentă în domeniul securității naționale, observăm un număr tot mai mare de persoane pe care le-am descrie ca fiind „intermediari”, recrutate de serviciile de informații străine”, a declarat comandantul Dominic Murphy, șeful Comandamentului Antiterorism al poliției londoneze.

Londra a acuzat în repetate rânduri Rusia sau agenții săi că se află în spatele comploturilor de spionaj și misiunilor de sabotaj din Marea Britanie și din întreaga Europă, șeful serviciilor secrete britanice afirmând că agenții ruși încearcă să provoace „haos”.

Kremlinul a negat acuzațiile, afirmând că guvernul britanic a dat în mod repetat vina pe Rusia pentru orice „rău” care se întâmplă în Marea Britanie.

În iulie, trei bărbați au fost găsiți vinovați de provocarea unui incendiu la depozitul din Londra al unei companii legate de Ucraina, despre care oficialii britanici au afirmat că a fost ordonat de grupul mercenar rus Wagner, iar alți doi au recunoscut implicarea lor în atac. Aceasta a urmat condamnării, în martie, a unei echipe de bulgari pentru apartenența la o unitate de spionaj condusă în numele Kremlinului.

„Doi tineri britanici așteaptă pronunțarea sentinței după ce au fost recrutați de Grupul Wagner – practic de statul rus – pentru a comite un incendiu la un depozit cu legături ucrainene”, a declarat Murphy. „Ei riscă pedepse cu închisoarea potențial lungi, deși, pentru a fi clar, arestările de astăzi nu au nicio legătură cu acea anchetă”, a precizat comandantul.

