A apărut calendarul pe 2023 cu cea mai sexy sportivă din lume FOTO

A fost lansat mult-așteptatul calendar al jucătoarei de golf și vedetă a rețelelor de socializare, Paige Spiranac, considerată cea mai sexy sportivă din lume.

Tânăra de 29 de ani a prezentat calendarul, care costă 22 de lire sterline, la sfârșitul lunii trecute și pe coperta căruia se află o fotografie cu ea în bikini negri.

"Acesta a fost un proiect foarte special pentru mine. Am găsit locația @therustyskilletranch, am stilizat fiecare look, mi-am făcut singură părul și machiajul, iar cea mai bună parte este că mama mea a fotografiat fiecare imagine. Am fost doar noi două. Sper să vă bucurați de calendar și de toată munca pe care am depus-o pentru el!", a scris vedeta pe Instagram.

Fanii au fost lăsați să se bucure de imagine și au catalogat cu Spiranac drept un "dar de la Dumnezeu".

