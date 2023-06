Spirulina este o algă albastră-verde și se crede că este una dintre cele mai vechi forme de viață de pe Pământ. Se știe că a fost folosită pentru prima dată de azteci. Aceștia foloseau spirulina pentru a trata diverse boli, iar legendele spun că mesagerii regatului foloseau algele pentru a-și susține alergările la maraton. Cercetările moderne susțin multe dintre presupusele beneficii ale consumului de spirulina și continuă să studieze potențialul acesteia pentru tratarea problemelor de sănătate. Spirulina este considerată un superaliment, o sursă completă de nutrienți. Alga are un gust amar, așa că oamenii o amestecă adesea cu iaurturi, sucuri și smoothie-uri pentru a-i îmbunătăți aroma.

În acest articol îți spunem care sunt cele mai importante 10 beneficii ale spirulinei pentru sănătate, de la întărirea sistemului imunitar și susținerea sănătății cardiovasculare, până la detoxifierea organismului și îmbunătățirea sănătății mintale. De asemenea, afli care sunt riscurile consumului de spirulină și cum se poate adăuga spirulină în dieta ta.

Informații nutriționale despre spirulină

O lingură de spirulină conține:

calorii: 20;

proteine: 4 grame;

grăsime: 1 gram;

carbohidrați: 2 grame;

fibre: 0 grame;

zahăr: 0 grame.

Spirulina este o sursă bună de:

tiamină (vitamina B1);

riboflavină (vitamina B2);

niacină (vitamina B3);

cupru;

fier;

magneziu (2).

Top 10 beneficii ale spirulinei pentru sănătate

Ads

Spirulina este o algă asociată cu multe beneficii pentru sănătate, datorită profilului său nutritiv și proprietăților antioxidante puternice. Spirulina este unul dintre cele mai populare suplimente din lume, în principal pentru că ea conține diverși nutrienți și antioxidanți, cu numeroase beneficii pentru corp și creier. Cu toate acestea, trebuie spus că suplimentele cu spirulină nu sunt pastile magice. Ele pot fi benefice pentru sănătate numai dacă sunt asociate unui stil de viață sănătos. Iată care sunt cele mai importante 10 beneficii ale spirulinei pentru sănătate, bazate pe dovezi (1):

Susține sănătatea inimii

Suplimentele cu spirulina pot ajuta la scăderea nivelului de colesterol rău și a trigliceridelor. De asemenea, algele albastre-verzi precum spirulina pot fi opțiuni naturale eficiente pentru îmbunătățirea profilului lipidelor din sânge, prevenirea inflamației și stresului oxidativ și protejarea împotriva bolilor cardiovasculare. Experții atribuie beneficiile cardiovasculare ale spirulinei proprietăților sale antioxidante și antiinflamatorii.

Ads

Susține sănătatea intestinală

Deși limitate, cercetările asupra impactului spirulinei asupra sănătății intestinului sunt promițătoare. Spirulina are proprietăți prebiotice, cu toate acestea este nevoie de mai multe cercetări pentru a ajunge la rezultate concludente.

Ajută la pierderea în greutate

Spirulina poate ajuta la reducerea greutății corporale după o perioadă de consum de 3 luni, la care se adaugă dietă și exerciții fizice.

Reducerea tensiunii arteriale

Hipertensiunea arterială crește riscul de boli de inimă sau accident vascular cerebral. Spirulina poate fi considerată o abordare promițătoare non-farmacologică pentru tratarea hipertensiunii.

Susține puterea musculară

Când vine vorba de exerciții fizice, spirulina poate ajuta la îmbunătățirea puterii musculare, rezistenței și performanței.

Ameliorează anemia

Anemia provoacă în general oboseală extremă. S-a demonstrat că spirulina ajută la ameliorarea acesteia, în anumite cazuri. Suplimentele de spirulină ar putea crește conținutul de hemoglobină al globulelor roșii din sânge, iar de acest lucru ar putea beneficia mai ales femeile în vârstă (2).

Ads

Ar putea avea beneficii în prevenirea cancerului

Spirulina a fost testată pentru beneficii împotriva cancerului. Compusul activ din spirulina este ficocianina, care conține proprietăți antioxidante și antiinflamatorii puternice. Mai sunt necesare cercetări, din ceea ce se cunoaște până acum spirulina ar putea preveni anumite tipuri de cancer.

Controlează diabetul

S-a demonstrat că spirulina are beneficii în prevenirea și gestionarea diabetului. Suplimentarea cu spirulină a scăzut semnificativ nivelul de glucoză din sânge.

Reduce alergiile

Suplimentarea cu spirulină este, de asemenea, legată de protecția împotriva reacțiilor alergice, deoarece spirulina poate ajuta la oprirea eliberării de histamine, care cauzează simptomele de alergie.

Susține sănătatea mintală

Spirulina poate susține, de asemenea, sănătatea mintală, ar putea chiar să joace un rol în tratarea tulburărilor de dispoziție. S-a descoperit că spirulina conține triptofan, un aminoacid care crește cantitatea de serotonină din creier și poate fi un supliment util în prevenirea și controlul unor tulburări cum ar fi depresia, tulburarea bipolară, anxietatea (3).

Ads

Cum adaugi spirulină în dietă

Dacă vrei să adaugi spirulina în dietă trebuie să-ți amintești că nu trebuie administrate mai mult de 8 grame de spirulină pe zi, adică puțin mai mult de două lingurițe. Pudra de spirulina poate fi adaugată pe diverse alimente. Dacă însă gustul nu este bine suportat, se recomandă suplimentele de spirulină, dar mai înainte trebuie discutat cu medicul pentru recomandări cu privire la doză și perioadă de administrare (4).

Riscurile consumului de spirulină

Deși are beneficii, consumul de spirulina poate prezenta și riscuri. În timpul ciclului de creștere al algelor în mediile marine, acestea pot acumula metale grele, bacterii dăunătoare sau microcistine, care pot fi dăunătoare pentru ficat. Spirulina are, de asemenea, efecte anticoagulante (sau de subțiere a sângelui), ceea ce înseamnă că persoanele cu tulburări de coagulare sau care iau medicamente pentru diluarea sângelui ar trebui să o utilizeze cu prudență și să solicite o recomandare medicală.

Ads

În plus, spirulina conține fenilalanină, un aminoacid care este dăunător pentru cei cu tulburare genetică fenilcetonurie (PKU). Persoanele cu tulburări autoimune pot prezenta, de asemenea, reacții adverse la alge (3).

În concluzie, spirulina oferă numeroase beneficii pentru sănătate, incluzând susținerea sistemului imunitar, îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, detoxifierea organismului, stimularea sănătății mentale. Este esențial să alegem și să consumăm spirulină de calitate pentru a ne bucura de aceste avantaje.

Acest articol a fost realizat în baza informațiilor preluate din următoarele surse:

(1) Healthline, „10 health benefits of spirulina”, accesat în data de 24.05.2023

(2) WebMD, „Spirulina: Are there health benefits?”, accesat în data de 24.05.2023

(3) Forbes Health, „12 health benefits of spirulina, according to experts”, accesat în data de 24.05.2023

(4) Ckeveland Clinic, „What is spirulina and why is it so good for you?”, accesat în data de 24.05.2023