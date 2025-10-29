Medicii de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, acuzaţi de ucidere din culpă, au fost reţinuţi. Un pacient ar fi murit pentru că nu i-au aplicat tratamentele necesare

Medicii de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, acuzaţi de ucidere din culpă, au fost reţinuţi FOTO Facebook /Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni"

Doi medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” din Bucureşti au fost reţinuţi miercuri, 29 octombrie, de către procurori, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, între care ucidere din culpă. O femeie, în calitate de medic de gardă, şi un bărbat, medic curant, nu ar fi evaluat corespunzător starea unui pacient cu arsuri şi nu ar fi aplicat tratamentele necesare, ceea ce a dus la înrăutăţirea stării de sănătatre a acestuia şi ulterior la deces. Pentru a acoperi fapta, bărbatul ar fi trecut date nereale în fişa pacientului.

”La data de 29.10.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un suspect, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual şi fals material în înscrisuri oficiale, precum şi faţă de o suspectă, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit procurorilor, în perioada 26 - 31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcţională de Arşi – Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni”, suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflat în serviciul de gardă, ”nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafaţa corporală a pacientului ars, omiţând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală”.

”Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului şi, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele şi nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”, mai arată procurorii.

Potrivit acestora, ”omisiunile celor doi suspecţi în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea şi netratarea chimică şi chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice şi, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025”.

”În cauză s-a mai stabilit că, în exercitarea atribuţiilor de medic curant, suspectul, urmărind să creeze o aparenţă de conformitate între situaţia clinică reală şi documentele medicale întocmite, precum şi de respectare a standardelor impuse în tratamentul pacienţilor arşi, a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale. Astfel, acesta a parafat şi semnat foaia de ieşire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operaţii, deşi avea cunoştinţă că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile”, se mai arată în comunicatul procutorilor.

Ulterior, suspectul a modificat foaia de observaţie clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafaţa corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării.

”La data de 29.10.2025, cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru o durată de 24 de ore. Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri”, au mai precizat procurorii.

Poliţişti ai Serviciului Omoruri şi procurori de la Parchetul Tribunalului Bucureşti au făcut, miercuri, percheziţii la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Bagdasar-Arseni” din Capitală.

