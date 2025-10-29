Ministrul Sănătăţii, după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "De ce făcea şapte gărzi pe lună, nu știu"

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 22:42
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete - FOTO Facebook Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, susţine că, la Spitalul Judeţean Buzău, există zece medici chirurgi şi că în mod normal fiecăruia dintre ei i-ar fi revenit trei gărzi pe lună, el precizând că nu ştie de ce doctoriţa Lavinia Ştefania Szabo, care a decedat, era nevoită să facă şapte gărzi într-o lună.

Alexandru Rogobete a declarat, miercuri seară, la MedikaTV, că o cunoștea pe doctoriţa de la Spitalul Judeţean Buzău care a decedat în spital zilele trecute şi că, din respect pentru familia ei, nu va face publice informaţii ”concrete”, indiferent dacă le-ar avea sau nu.

”Eu o cunosc pe doamna doctor, Dumnezeu să o odihnească. O cunosc şi pe mama dânsei. Le cunosc bine pe amândouă şi este o situaţie tragică cu tot ce s-a întâmplat acolo. Sunt cel mai informat om din sănătate, e şi normal, datorită funcţiei. Şi dacă aş avea şi dacă n-aş avea informaţii concrete cu privire la situaţia de la Buzău, niciodată nu le-aş face publice şi nu le-аş discuta din respect pentru doamna doctor, din respect pentru colega noastră, din respect pentru familia dânsei”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că la Spitalul Judeţean Buzău există nouă chirurgi plus un medic cu contract de gardă suplimentar.

”Deci 10 chirurgi în total. Asta înseamnă că în mod normal acolo trebuiau să se realizeze în medie în jur de trei gărzi de persoană. De ce doamna doctor făcea şapte gărzi sau de ce altcineva făcea mai puţine decât putea să facă, nu ştiu. Nu am o explicaţie dacă a fost alegerea dânsei să facă mai multe, dacă era pusă de situaţia de acolo, dacă colegii dânsei nu doreau să facă mai multe gărzi. Asta se va stabili ulterior”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

El a recunoscut că există unităţi sanitare în ţară unde gărzile sunt acoperite cu greu, din lipsă de personal.

”Aici sunt două fenomene. O dată din lipsă de personal şi a doua oară se întâmplă un fenomen. Există şi colegi care nu doresc să facă gărzi sau care nu pot face gărzi din cauza situaţiei medicale, de exemplu, sau apar situaţii dacă pleacă cineva în concediu şi imediat se destabilizează rotaţia de gărzi. Există astfel de situaţii pentru că personalul nu este suficient şi atunci apar aceste supraaglomerări şi epuizări pentru personalul medical care este nevoit de multe ori să facă gărzi peste normativul minimal”, a adăugat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Directorul medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă în camera de gardă a unităţii medicale. Au fost deschise mai multe anchete pentru a se stabili ce s-a întâmplat.

