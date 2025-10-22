Reacția spitalului privat din Constanța după raportul Ministerului Sănătății care semnala inclusiv dezinfectanți expirați și autorizație de funcționare ilegală

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 16:48
109 citiri
Medicii care strangeau 60.000 de euro lunar, arestați FOTO Pexels

Spitalul privat Armonia, acolo unde o tânără a avut probleme imediat după naştere, fiind transportată la Spitalul Judeţean Constanţa unde a murit, a reacţionat în urma raportului realizat de Ministerul Sănătăţii care sesizează mai multe nereguli la unitatea medicală şi transmite că aspectele semnalate vizează elemente de natură administrativă şi tehnică, care se află în curs de remediere. De asemenea, Spitalul Armonia a mai transmis că a început optimizarea procedurilor interne identificate, în conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii.

”În urma raportului transmis de Ministerul Sănătăţii, dorim să precizăm că aspectele semnalate vizează exclusiv elemente de natură administrativă şi tehnică, inclusiv cele aferente contractelor externalizate, şi se află deja în curs de remediere. Echipa noastră a demarat toate măsurile necesare pentru actualizarea şi optimizarea procedurilor interne identificate, în deplină conformitate cu recomandările Ministerului Sănătăţii”, a transmis spitalul Armonia.

Unitatea medicală a precizat că ”activitatea Armonia Hospital se desfăşoară în continuare în limitele permise de reglementările în vigoare, asigurând continuitatea serviciilor medicale, astfel încât pacienţii să poată beneficia fără întreruperi de serviciile noastre”.

Spitalul Armonia a adăugat că ”îşi reafirmă angajamentul pentru respectarea legislaţiei în vigoare şi menţinerea celor mai înalte standarde profesionale în toate aspectele activităţii sale”.

Raportul întocmit după verificările la spitalul privat din Constanţa arată că legislaţia în materie a fost încălcată sub mai multe aspecte. Spitalul funcţionează, încă din 2009, într-o clădire autorizată ca hotel, administratorii cerând, abia în 2024, schimbarea destinaţiei. Saloanele sunt mai mici decât prevede normativul, iar numărul de paturi din Secţia ATI este mai mare decât în documente. În plus, s-au depistat materiale sanitare şi biocide expirate şi nu există circuite speciale pentru acces în ATI. În ceea ce priveşte activitatea DSP, Corpul de Control a stabilit că ”autorizaţia sanitară de funcţionare pentru spitalul privat s-a acordat cu nerespectarea prevederilor legale”.

Echipa de control care a verificat spitalul privat din Constanţa, unde o tânără a avut probleme imediat după naştere, fiind transportată la Spitalul Judeţean, unde a murit, a stabilit că unitatea sanitară funcţionează într-un imobil format din demisol, parter şi 3 etaje care are ca destinaţie hotel.

#spital Constanta, #gravida moarta, #raport , #sanatate
