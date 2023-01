Tată ajuns cu copilul la spital, cu febră. Comportamentul revoltător al medicului: ”Dar ce, mă? Tu ai termometru?”

Un bărbat s-a dus la Spitalul de Copii Brașov cu fiul său, care avea febră, însă susține că medicul ce i-a preluat ”a pus în pericol viața copilului” din cauza comportamentului dezinteresat.

”Am ajuns la Spitalul de Copii, am fost preluat acolo, la recepție, nu le funcționau termometrele. Aveau trei termometre care dădeau 37, în condițiile în care copilul meu frigea. Pe foaia pe care au completat-o scria febră 37. M-a primit doamna medic în cabinet, l-a luat pe băiat, i-a făcut un control, l-a ascultat la spate, la plămâni, i-a luat un pic de sânge din deget, mi l-a dat înapoi și mi-a spus să aștept afară. Am mai așteptat încă jumătate de oră afară, după care a ieșit cu o rețetă și mi-a spus că nu are nimic copilul, că e doar viral și să plec acasă”, a explicat tatăl copilului, care a așteptat trei ore să fie preluat de medic, potrivit Adevărul.

După ce bărbatul a insistat că fiul său are febră mare, medicul a acceptat, într-un final, să verifice.

”I-am spus: „Doamnă, dar copilul meu frige. Cred că are febră 40”. Răspunsul ei a fost: „Dar ce, mă? Tu ai termometru?”. S-a enervat pentru că i-am spus că frige copilul meu, a luat copilul înapoi, și-a dat ochii peste cap, i-a luat temperatura – lucru pe care ar fi trebuit să-l facă de la bun început că doar din cauza asta am mers la spital. A văzut că are febră 40, i-a administrat un novocalmin, m-a întrebat dacă a mai luat vreodată, i-am spus că nu mai luase niciodată medicamentul acesta, mi-a spus că nu e nicio problemă și pot să merg acasă”, a mai spus tatăl copilului.

Bărbatul a plecat spre casă, dar, când a parcat, a văzut că micuțul nu reacționa și avea gura încleștată. Tatăl spune că șansa sa a fost că locuiește lângă Spitalul Județean și medicii de acolo l-au salvat.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt Spitalului de Copii Brașov a transmis o altă versiune a evenimentului.

”Copilului i s-a măsurat temperatura. În prima fază nu avea, după care fetele au constatat, totuși, că este cu temperatură și i-au pus un supozitor, cu novocalmin. După ce i se pune copilului supozitorul, părinții trebuie să aștepte o jumătate de oră să se termometrizeze din nou. Între timp, fetele mi-au spus că părinții au luat copilul și au dispărut și, în clipa aia, probabil au ajuns acasă, copilul nu era bine, a făcut, se pare, o convulsie febrilă. Efectul medicamentului durează, durează câteva minute, o jumătate de oră, uneori chiar mai mult, timp în care probabil că a făcut o convulsie, părinții s-au speriat și au intrat cu el la Județean”, a explicat dr Marcel Albean, purtător de cuvânt Spitalul de Copii Brașov.

